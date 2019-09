S trénerom sme určili správnu taktiku a fungovala na sto percent, vraví Cibulková po triumfe na US Open

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) - Dvorec Louisa Armstronga je pohrebisko favoritiek na tohtoročnom tenisovom US Open v New Yorku. Svoje nádeje na dobrý výsledok tam nedobrovoľne ukončili grandslamové šampiónky - svetová jednotka Simona Halepová, dvojka Caroline Wozniacka, dvanástka Garbine Muguruzová-Blancová a aktuálne aj štvorka Angelique Kerberová.

Tohtoročná wimbledonská víťazka Kerberová skončila na rakete Slovenky Dominiky Cibulkovej /6:3, 3:6, 3:6/ v zápase, ktorý sa zmenil na urputný boj skvelej obranárky s výbornou útočníčkou. Cibulková prevýšila svoju nemeckú súperku vo víťazných úderoch 40:23 a napokon po 2:13 h sa dočkala zaslúženého postupu do osemfinále.

Krásne a výnimočné víťazstvo

Zverenka fedcupového kapitána Mateja Liptáka si na začiatku septembra pripísala prvé víťazstvo nad hráčkou Top Ten v tejto sezóne. Zároveň to bol jej šiesty triumf nad bývalou svetovou jednotkou a štvrtý v troch setoch.



"Krásne a výnimočné víťazstvo. V predchádzajúcich dvoch tohtoročných zápasoch proti Angelique som nehrala zle, ale ona mi nedala šancu. Teraz sme však stanovili s mojím koučom výbornú taktiku a dokázala som ju naplniť. Nie vždy to platí, že to aj funguje, ale teraz to zapracovalo na sto percent. Základom bola agresívna hra z forhendu, chodila som si po údery a všetko vychádzalo," skonštatovala Dominika Cibulková podľa webu US Open.

Pred turnajom jej patrila v rebríčku WTA 35. priečka, v aktuálnom "online" renkingu sa už posunula do najlepšej tridsiatky na 29. miesto.

Kerberová nešetrila pochvalou

Kerberová vo finále tohtoročného Wimbledonu premohla legendu Serenu Williamsovú, ale návrat do absolútnej špičky nezvýrazní dobrým výsledkom na US Open. Newyorská šampiónka z roku 2016 využila iba 5 z 15 brejkových príležitostí a celkovo v zápase s Cibulkovou získala o 8 bodov menej (81-89).

"Bola to náročná bitka proti Domi ako obyčajne. Najmä v treťom sete som mala svoje šance, ale nevyužila som ich. V dôležitých momentoch som nebola schopná hrať svoj najlepší tenis," uviedla Kerberová.

Zároveň nezabudla pochváliť Cibulkovú: "Do loptičky udierala veľmi dobre a presne. Ak potrebovala zahrať víťazný úder, podarilo sa jej to. To bol rozdiel medzi nami v tomto zápase."

Platí, že tvrdá práca sa vypláca

Dvadsaťdeväťročná Cibulková sa po desiaty raz prebojovala medzi najlepších 16 hráčok na niektorom z grandslamových turnajov, jej maximom zatiaľ zostáva finále Australian Open 2014. V tomto roku sa po slabšom začiatku dostala neskôr do solídnej formy, čoho výsledkom bola aj štvrťfinálová účasť v júli na Wimbledone.



"Po wimbledonskom štvrťfinále som teraz v osemfinále v New Yorku a dúfam, že toto ešte nie je koniec. To všetko je veľká vzpruha pre moje sebavedomie. Opäť platí, že tvrdá práca sa vypláca. Som rada, že ukazujem svoj najlepší tenis na najväčšej tenisovej scéne na svete," uviedla D. Cibulková.

V osemfinále na slovenskú jednotku čaká svetová štrnástka, 23-ročná Američanka Madison Keysová. S finalistkou vlaňajšieho US Open sa Cibulková doteraz stretla štyri raz a ani raz nevyhrala, získala dovedna len jeden set.





