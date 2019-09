S Chorvátskom sme prehrali zaslúžene, tvrdí Hamšík a piskot divákov Lobotku nepotešil

7.9.2019 (Webnoviny.sk) - V histórii slovenského futbalu zrejme nie je nešťastnejší dátum ako 6. september. V roku 2011 reprezentačné mužstvo pod vedením Vladimíra Weissa st. podľahlo v Žiline hráčom Arménska 0:4 a presne po ôsmich rokoch prehralo rovnakým rozdielom v Trnave s úradujúcimi vicemajstrami sveta Chorvátmi.

V oboch zápasoch odohral kompletnú porciu minút Marek Hamšík, ktorý na Štadióne Antona Malatinského zastával aj pozíciu kapitána.

"Pamätám sa, že v zápase s Arménskom sme si vypracovali veľa šancí, ale nedokázali sme ich premeniť. Tentoraz sme prakticky žiadnu príležitosť nemali, takže zažívame niečo iné. Musíme si priznať, že sme prehrali úplne zaslúžene," vyjadril sa krátko po zápase 32-ročný rodák z Banskej Bystrice. Slováci síce vyslali na brankára Livakoviča šesť pokusov, no zväčša išlo o strely, ktoré nemali veľkú šancu na úspech.

Pocit, že všetko pôjde hladko

Zverenci Zlatka Daliča od úvodných minút herne dominovali. Často sa dostávali do zakončenia a nebyť dobre postavených slovenských žrdí, mohli vyhrávať vyšším rozdielom už v prvom polčase.

"Predčili nás vo všetkých futbalových činnostiach. Boli silní na lopte a dokázali ju rýchlo získavať. Naopak, my sme zase pokazili veľa prihrávok a celkovo v našej hre bolo množstvo nepresností. Dali sme im veľa priestoru, dokázali si vytvárať veľa šancí, ale my nie," povedal v priestoroch mixzóny Hamšík.

Vydarené stretnutie nemá za sebou ani stredopoliar Stanislav Lobotka. Pri úvodných dvoch góloch súpera prehral osobný súboj, po ktorom nasledovalo gólové zakončenie. Hráč Celty Vigo pripustil, že po predošlom kvalifikačnom víťazstve mohlo mužstvo nadobudnúť pocit, že všetko pôjde hladko.





"Každý by sa mal zamyslieť nad tým, či dal do zápasu všetko alebo mohol niečo urobiť lepšie. Možno sme si po úspešnom zápase v Azerbajdžanom mysleli, že teraz to bude niečo podobné. Písalo sa, že Chorváti nemajú formu, chýbajú im hráči, ale videli sme ako to dopadlo," skonštatoval Lobotka.

Piskot divákov nikoho nepotešil

Na jednoznačnú prevahu Chorvátov sa nepozeralo príjemne ani slovenským fanúšikom, ktorí si našli cestu na trnavský štadión. Niekoľkokrát počas zápasu pískali, čím dali jasne najavo nespokojnosť s výkonom zverencov Pavla Hapala.





"Atmosféra bola výborná, hoci naši diváci neboli spokojní. Už som si zvykol, že slovenský národ je taký, že keď sa darí tak všetci tlieskajú a keď sa nedarí, tak pískajú. Samozrejme, ten piskot nikoho z nás nepotešil, ale diváci na to mali dôvod," povedal Lobotka.





"Dúfam, že táto výsledková facka nám pomôže a sa z nej rýchlo spamätáme. Máme na to tri dni, takže v prvom rade potrebujeme dobre zregenerovať a nastaviť sa v hlavách tak, že v Maďarsku musíme získať tri body," dodal Hamšík.





Maďari získali v tomto kvalifikačnom cykle doposiaľ deväť bodov, v domácom prostredí na rozdiel od Slovákov zdolali hráčov Chorvátska, a tak je zrejmé, že v Budapešti nečaká "sokolov" nič jednoduché.

