Rybáriková s Kužmovou nepostúpili do tretieho kola štvorhry na US Open

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenské tenistky Viktória Kužmová a Magdaléna Rybáriková podľahli za 163 minút 6:4, 6:7 (1), 6:7 (4) rusko-lotyšskému páru Anastasia Pavľučenkovová, Anastasija Sevastovová v sobotňajšom stretnutí 2. kola štvorhry žien na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).





