Ružomberčania v Dunajskej Strede zvíťazili po viac ako siedmich rokoch, Žilina zdolala nováčika

21.9.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina si v sobotu upevnili vedenie v tabuľke Fortuna ligy 2019/2020. "Šošoni" v domácom súboji 9. kola zdolali pred vlastnými fanúšikmi nováčika súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa tesne 2:1. Favorit viedol zásahmi Filipa Kašu a Róberta Boženíka, za hostí potom už len skorigoval striedajúci Michal Klec.

Žilinčania majú na svojom konte 23 bodov a odstup štyroch bodov na druhý Slovan Bratislava, ktorý však má k dobru nedeľňajší zápas proti AS Trenčín, hrať sa bude v Žiline.

Dunajská Streda nenašla recept na defenzívu súpera

Víťazná séria futbalistov Dunajskej Stredy je už minulosťou. Zverenci trénera Petra Hyballu po triumfoch nad Nitrou, Slovanom Bratislava a Senicou prehrala v sobotu pred vlastnými fanúšikmi s Ružomberkom 0:1.

Autorom jediného gólu stretnutia bol v 44. min Alexander Mojžiš, ktorý po centri Tihomira Kostadinova hlavou usmernil loptu za brankára Martina Jedličku. Domáci síce boli aktívni, ale počas celého duelu nenašli recept na pozornú defenzívu súpera.

Ružomberčania v Dunajskej Strede zvíťazili po viac ako siedmich rokoch, predtým naposledy sa im to podarilo v apríli 2012. V priebežnej tabuľke FL zostala Dunajská Streda so šestnástimi bodmi na treťom mieste, Ružomberčania sa posunuli na 7. priečku.

"Ružomberok je veľmi kvalitný súper, naša prehra preto nie je až takým prekvapením. V prvom polčase sme nehrali dobre, súper nás neprekvapil. Inkasovali sme gól v závere prvého polčasu, v tom druhom sme hrali až na troch útočníkov, ale niečo nám chýbalo k tomu. Pôsobili sme trochu unavene, preto sme neuspeli," povedal domáci kouč Peter Hyballa podľa RTVS.

Tréner hostí Ján Haspra bol po súboji spokojný. "Je to pre nás veľmi milí šok, ktorý sme potrebovali. Verím, že tri body nám prinesú krajšie zajtrajšky. Darilo sa nám do bodky plniť taktické pokyny. Vložili sme do hry srdce a ním sme eliminovali ofenzívne snaženie Dunajskej Stredy," poznamenal Haspra.

Michalovce zabodovali v Nitre

Po minulotýždňovom domácom triumfe nad Trenčínom 2:1 zabodovali futbalisti Michaloviec aj vonku, z Nitry si odniesli všetky tri boy za triumf 2:0. O góly Zemplínčanov sa postarali legionári - v 61. min otvoril skóre duelu Španiel Ian Pino Soler a poistku pridal tesne pred koncom súboja Sidibe Modibo z Nigeru.

ŠKF iClinic Sereď a FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble si v sobotu body rozdelili, v Myjave sa ich vzájomný zápas skončil nerozhodne 0:0. Už v stredu si súboj 9. kola predohrali Trnava so Senicou, tento zápas sa tiež skončil bez gólov.

Fortuna liga 2019/2020 9. kolo - sobota: FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok 0:1 (0:1) Gól: 44. A. Mojžiš ŠKF iClinic Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0 - hralo sa v Myjave MŠK Žilina - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 (1:0) Góly: 4. Kaša, 55. Boženík - 78. Klec FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0) Góly: 61. Pino Soler, 89. Sidibe nedeľa 22. septembra: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava (Žilina, 18.00) streda 18. septembra: FC Spartak Trnava - FK Senica 0:0





