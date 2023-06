Ružička priznal frustráciu z toho, že ho tréner Flames nezaraďuje do zostavy

"Samozrejme, že je to trochu frustrujúce. Treba však ísť deň za dňom, tvrdo pracovať a zostať pozitívne naladený. Mohlo by to byť lepšie aj horšie. Sústredím sa na daný deň a tréning, nepozerám sa do minulosti ani nerozmýšľam o budúcnosti.