Ruských záložníkov musia pre nedostatok inštruktorov vycvičiť v Bielorusku, niektorí z nich dokonca smerujú na front bez školenia

Rusko každoročne na jeseň uskutočňuje mobilizáciu a odvedenie do vojenskej služby. Tento rok sa to týkalo zhruba 120-tisíc brancov. Okrem nich sa Moskva snaží vycvičiť i tých vojakov, ktorých povolala do akcie počas „čiastočnej mobilizácie“ ohlásenej 21. septembra v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rusko v piatok uviedlo, že v rámci nej zmobilizovalo 318-tisíc vojakov.