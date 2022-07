Ruský veľvyslanec poslal do parlamentu text o vojne na Ukrajine, OĽaNO označilo Putinovu krajinu za kráľovstvo lží (video)

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Je neprijateľné, aby sme súhlasili s tým, čo nám ruský veľvyslanec Igor Bratčikov na ľudskoprávny výbor parlamentu poslal. Na tlačovej besede to vyhlásil podpredseda ľudskoprávneho výboru Peter Pollák ml. (OĽaNO).

Podľa neho išlo o desaťstranovú „znôšku“ textu a je potrebné túto lživú propagandu vysvetľovať. Ruského veľvyslanca Bratčikova si poslanci pozvali na ľudskoprávny výbor. On však odmietol prísť a namiesto toho poslal text, ktorým sa snažil vysvetliť, ako je to s mŕtvymi civilistami na Ukrajine.

Rusi postupujú pod heslom denacifikácie

„Každý súdny človek vie, že za týmto zverstvom stojí ruská armáda a každý súdny človek vie povedať, kto je agresorom a kto obeťou,“ vyhlásil Pollák ml.

Podľa neho Rusi na Ukrajine postupujú pod heslom denacifikácie. Pollák ukázal viaceré fotografie obetí. Spomenul napríklad 16-ročnú Katarínu, ktorú znásilnili a popravili strelou do hlavy. „Podľa Rusov je denacifikovaná,“ hovoril Pollák ml.

Rusko je továrňou na lži

Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že Rusko sa stalo už dávno továrňou na lži a jeho detašovaným pracoviskom je ruské veľvyslanectvo na Slovensku.

Podľa Krúpu list ruského veľvyslanca slovenským poslancom ľudskoprávneho výboru je „jedna veľká lož“.

Zúfalí ľudia utekajú aj do Ruska

Krúpa tiež ukázal viacero fotografií. Na jednej z nich bol cyklista z ukrajinského mesta Buča. Podľa záberov zo satelitu, ako uviedol Krúpa, vidno, že telá tam ležali už 19. marca. Poslanec spomenul bombardovanie nemocnice v Mariupole, ktoré Rusko popieralo. Bola zdokumentovaná istá Mariana, ako uteká. Poslanec ukázal kráter a podľa neho je jasné, odkiaľ prišla streľba.

Veľa humanitárnych koridorov sa podľa poslanca otvára do Ruska a zúfalí ľudia sa vyberú aj takou cestou. Táto žena podala svedectvo, ale po evakuovaní na územie kontrolované Rusmi poskytla interview, kde všetko poprela, čo predtým tvrdila.

Vygumovali mozgy obyvateľom

Poslanec zahraničného výboru parlamentu Andrej Stančík (OĽaNO) na tlačovke uviedol, že lož, klamstvo a zavádzanie je pracovným nástrojom ruskej politiky. „Rusko je kráľovstvom lží,“ vyhlásil Stančík.





Podľa neho je to krajina, kde štátna propaganda, „totálne vygumovala mozgy obyvateľstvu“. Dodal, že vďaka patrí Rusom, ktorí proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi protestujú, aj keď ich nie je veľa.

Vojna na Ukrajine výrazne spomalí globálnu ekonomiku, prognózy sú z mesiaca na mesiac horšie

Medzinárodný menový fond (MMF) znížil v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine očakávania rastu globálnej ekonomiky na najbližšie dva roky a vplyvy konfliktu prirovnal k „zemetraseniu“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Vojna zasiahne globálne trhy

MMF predpokladá, že svetová ekonomika sa v rokoch 2022 a 2023 zväčší o 3,6 %, čo je výrazné spomalenie oproti rastu o 6,1 % v roku 2021. Nová prognóza je oproti tej januárovej horšia o 0,8 a 0,2 percentuálneho bodu.





Výhľad pritom ráta s tým, že vojna sa nerozšíri za hranice Ukrajiny, ďalšie sankcie nebudú zamerané na obrovský energetický sektor Ruska a tiež, že vplyvy pandémie budú postupne ustupovať.





Vojna podľa MMF najhoršie zasiahne Ukrajinu a Rusko. Menový fond očakáva, že ukrajinská ekonomika sa tento rok scvrkne o 35 %, zatiaľ čo snahy západu o potrestanie Ruska spôsobia zmenšenie ekonomiky krajiny o 8,5 %.





Keďže však vojna spôsobila zvýšenie cien energií a ďalších komodít, narušila dodávateľské reťazce a posilňuje očakávania trvalejšej inflácie, jej vplyvy budú citeľné takmer všade.

Rast ekonomík v EÚ sa spomalí

V Európe, ktorá sa v súvislosti so svojimi energetickými potrebami vo veľkom spolieha na Rusko, sa rast v roku 2022 pravdepodobne spomalí na 2,8 %, čo je oproti januárovej prognóze zhoršenie o 1,1 percentuálneho bodu.

Na ekonomickom výhľade Spojených štátov sa odráža najmä oslabenie ich obchodných partnerov a tiež plány Federálneho rezervného systému (Fed) ukončiť pandemickú pomoc ekonomike a zvýšiť úrokové sadzby.





MMF prognózuje USA rast o 3,7 % v roku 2022 a o 2,3 % v roku 2023. „Vojna spôsobí vážne spomalenie globálneho zotavovania, spomalí rast a ešte viac zvýši infláciu,“ konštatuje MMF v správe, ktorú zverejnil v utorok.





Zdôrazňuje, že keď vo februári Rusko zaútočilo na Ukrajinu, svetová ekonomika sa ešte nestihla úplne zotaviť z pandémie koronavírusu. „Ekonomické vplyvy vojny sa šíria široko a ďaleko,“ uviedla tiež organizácia.

Čaputová varuje pred inflačnou špirálou. Má lepší nástroj, ako je plošné vyplácanie príspevkov

Neadresné opatrenia proti zdražovaniu, ako je znižovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo plošné vyplácanie jednorazových príspevkov, by mohli naštartovať inflačnú špirálu. Na sociálnej sieti na to upozornila prezidentka Zuzana Čaputová.





Lepším nástrojom by bol podľa nej príspevok na bývanie ako opakovaná adresná dávka, ktorá by pomohla s rastom cien bývania práve pre najviac zraniteľné skupiny. Hlava štátu upozornila na to, že podľa analytikov bude rast cien pokračovať, pričom najviac ukrojí z rozpočtov nízkopríjmových domácností. „Je preto najvyšší čas, aby svoje riešenie vláda predstavila,“ uviedla Čaputová.





Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4 percenta z marca podľa prezidentky upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR pred piatimi dňami. Situácia, ktorá tu bola pred vojnou, v dôsledku pandémie a rastu cien energií sa po ruskej invázii na Ukrajinu ešte zhoršila. Takýto rast spotrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch. Najviac rástli ceny energií, bývania a potravín.

Slováci vnímajú mnohé aspekty vojny na Ukrajine rozpačito, vyjadrili sa aj k prezidentovi Zelenskému

Prieskum agentúry Focus pre organizáciu Globsec ukázal, že Slováci vnímajú mnohé aspekty vojny na Ukrajine rozpačito. Napríklad ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského vníma pozitívne 54 percent opýtaných a negatívne ho vníma 44 percent.

„Rozpačitosť v odpovediach je často spôsobená túžbou ľudí na Slovensku pre spravodlivosti, ale zároveň sa majú tendenciu uchýliť k možnosti, ktorá je najmenej konfrontačná a nastolila by rýchlo mier," povedala analytička Globsecu Katarína Klingová.





Ukrajinský odpor proti ruskej invázii vedený prezidentom Zelenským je oprávnený a Rusko nemá právo požadovať ani Krym, ani iné oblasti, ani neutralitu podľa 67 percent opýtaných. Zároveň však 47 percent respondentov uviedlo, že prezident Zelenskyj by mal súhlasiť so všetkými ruskými podmienkami, a tým zabrániť krviprelievaniu.

Prieskum uskutočnili prostredníctvom telefonických rozhovorov od 18. do 23. marca 2022. Tlačovú správu poskytol PR Manager organizácie Globsec Adam Sipos.





Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

