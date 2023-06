Ruský útok iránskymi dronmi Šáhid trikrát zasiahol kritickú infraštruktúru na Ukrajine

20.6.2023 (SITA.sk) - Ruský útok iránskymi dronmi Šáhid v utorok ráno trikrát zasiahol zariadenie kritickej infraštruktúry v západoukrajinskom meste Ľviv. Nikto však neprišiel o život a nikto neutrpel zranenia.

Uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy Ľvivskej oblasti Maksym Kozyckyj. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Približne o 5:00 ráno na Ľviv zaútočili nepriateľské drony Šáhid. Zasiahli kriticky dôležité zariadenie. Išlo o tri zásahy," konštatoval Kozyckyj.

Šéf vojenskej administratívy Ľvivskej oblasti sa zároveň poďakoval ukrajinským obrancom z protivzdušnej obrany, pretože rozsah katastrofy mohol byť väčší. Ocenil aj záchranárov zo štátnej služby pre núdzové situácie, ktorí hasili následný požiar.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

