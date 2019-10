Ruský tenista Južnyj sa rozlúčil s profesionálnou kariérou, jubilejné víťazstvo mu ušlo o chlp

PETROHRAD 21. septembra (WebNoviny.sk) - Profesionálna kariéra ruského tenistu Michaila Južného je minulosť. Na svoj posledný zápas nastúpil vo štvrtok v rámci osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Petrohrade, španielskej "päťke" podujatia Robertovi Bautistovi-Agutovi podľahol 6:7 (6), 6:3, 3:6. Ako pripomenul web championat.com, Južnyj by v prípade úspechu zaokrúhlil počet víťazstiev vo dvojhre na turnajoch ATP na 500.



Južnyj avizoval petrohradskú rozlúčku s profiokruhom už koncom júla počas turnaja v americkej Atlante. Tridsaťšesťročný rodák z Moskvy bol v "singli" najvyššie na 8. mieste (28. januára 2008, pozn.), na konte má dovedna 19 turnajových titulov - 10 vo dvojhre a deväť vo štvorhre. Na grandslamových turnajoch to najďalej dotiahol na US Open 2006 a 2010 - v oboch prípadoch vo dvojhre postúpil do semifinále.





