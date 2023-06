Ruský súd zamietol Navaľného žalobu, vo väznici už nebude mať ani pero a papier

22.6.2023 (SITA.sk) - Ruský najvyšší súd vo štvrtok zamietol žalobu uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného proti väzenským predpisom, ktoré umožňujú väzeniu odobrať mu písacie potreby.

Nemá čas na písanie

Navaľnyj si odpykáva deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom vo väzení s najvyšším stupňom stráženia v Melechove, asi 250 kilometrov východne od Moskvy. Tento týždeň sa priamo v trestaneckej kolónii začal aj ďalší súdny proces s kritikom Kremľa v súvislosti s obvineniami z extrémizmu. V prípade, že ho odsúdia, mohol by zostať za mrežami ešte najmenej ďalšie dve desaťročia.

V žalobe, ktorou sa vo štvrtok zaoberal najvyšší súd, sa Navaľnyj sťažoval, že mu na uzavretom oddelení, kde ho držia v izolácii, už nedávajú pero a papier.

„Niektorým dávajú pero a papier na hodinu. Na niektorých miestach na 15 minút a odsúdený potrebuje týždeň na dokončenie listu. V mojom prípade čas na písanie materiálov z môjho rozvrhu úplne odstránili. Ako to? Rozhodol o tom šéf väznice, tak,“ napísal Navaľnyj v predvečer pojednávania na sociálnych sieťach.

Súd žalobu zamietol

Táto sťažnosť je jednou z mnohých, ktoré 47-ročný politik podal proti predstaviteľom väznice, pričom uvádza viaceré porušenia jeho práv ako odsúdeného. Všetky jeho žaloby a žiadosti však ruské súdy zamietli.

Navaľnyj sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videospojenia z Melechova. Ruské úrady počas pojednávania tvrdili, že väzenské predpisy sú v poriadku a Navaľnému by mali dať pero a papier vždy, keď o ne požiada, ak v tom čase nemusí robiť niečo iné. Jeho argumenty, že vo väzení to takto nefunguje, zmietli zo stola a súd žalobu zamietol.

Navaľného, ktorý odhalil korupciu na najvyšších miestach a organizoval protikremeľské protesty, zatkli v januári 2021 po návrate z Nemecka do Moskvy, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, za ktorou podľa neho stál Kremeľ. Najprv ho odsúdili na 2,5 roka väzenia pre porušenie podmienečného prepustenia a o rok neskôr na deväť rokov pre spreneveru a pohŕdanie súdom. Počas väznenia strávil Navaľnyj niekoľko mesiacov v malej cele pre jednu osobu, nazývanej aj „trestná cela“. Jeho spolupracovníci a podporovatelia tiež vinia väzenské orgány, že mu neposkytujú náležitú lekársku pomoc, a vyjadrili obavy o jeho zhoršujúci sa zdravotný stav.

