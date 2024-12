Ruský poslanec si mal adoptovať dieťa, ktoré bolo odobraté z detského domova v ukrajinskom Chersone

25.11.2023 (SITA.sk) - Ruský zákonodarca je spájaný s adopciou dvojročného dieťaťa, ktoré bolo údajne odobraté z detského domova na Ukrajine.

Ako vyplýva z vyšetrovania spravodajskej televízie BBC, šéf politickej strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov, ktorý je spojencom vodcu Vladimira Putina, figuruje v záznamoch o adopcii dvojročného dievčatka. Dieťa si minulý rok vzala žena, s ktorou je teraz ženatý.

Mironov poprel obvinenia

Záznamy naznačujú, že identita dievčatka bola v Rusku zmenená. Mironov vo vyhlásení na platforme X poprel obvinenia a príbeh v médiách označil ako „falošný“.

Zatykač na Putina a Ľvovú-Belovú

Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal 17. marca tohto roka zatykač na Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny.

Tá neskôr uviedla, že od začiatku invázie na Ukrajinu deportovali do Ruska viac ako 700-tisíc ukrajinských detí vrátane takmer 1 500 detí z detských domovov alebo detí bez rodičovskej starostlivosti.

Ruský vojak si zaobstaral úmrtný list, aby sa vyhol návratu do bojov na Ukrajine. Skončil odsúdený na päť rokov väzenia

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) identifikovala ruského veliteľa, ktorý v marci minulého roka vydal rozkaz na zabitie najmenej štyroch ukrajinských civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie SBU.

Operácie proti miestnym obyvateľom

Podplukovník Alexander Dosiagajev, veliteľ 2. práporu 104. pluku 76. výsadkovej divízie ruských vzdušno-výsadkových síl, bol nasadený v Buči na začiatku invázie. Neskôr ho za službu na Ukrajine vyznamenali medailou „Hrdina Ruska“.

Počas svojho pôsobenia v Buči Dosiagajev nariadil jednotkám, ktorým velil, aby sa zapojili do operácií proti miestnemu obyvateľstvu, ktorých cieľom bolo zabrániť prípadnému odporu, ako aj zastrašiť obyvateľov. Pri jednej z takýchto akcií Dosiagajev nariadil svojim jednotkám, aby zastrelili štyroch civilistov, keď prechádzali okolo.

Overovanie možnej smrti

Dosiagajeva, ktorý bol údajne zabitý v máji minulého roka, vyšetrujú pre porušenie zákonov vojny a vraždy. SBU tvrdí, že informácie o jeho možnej smrti sa overujú, no aj keby boli pravdivé, vyšetrovaniu by to nebránilo.

Kremeľ však popiera akúkoľvek účasť na masovom zabíjaní civilistov a naďalej opakuje nepodložené tvrdenia, že obrázky mŕtvych civilistov sú falošné.

