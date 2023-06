Ruský diplomat sa zrejme usadil na mieste rozostavaného veľvyslanectva, premiér chce problém vyriešiť

23.6.2023 (SITA.sk) - Na mieste navrhovaného ruského veľvyslanectva v austrálskej Canberre sa zrejme usadil osamelý ruský diplomat. Stalo sa tak po tom, ako austrálska vláda plán z bezpečnostných dôvodov vetovala.

Zákaz prenájmu Rusku

Premiér Anthony Albanese pravdepodobný ruský akt vzdoru odmietol s tým že „chlapík, ktorý stojí v chlade na kúsku trávy v Canberre, nie je hrozbou pre našu národnú bezpečnosť“.

Austrálsky parlament minulý týždeň schválil mimoriadny zákon, ktorým z bezpečnostných dôvodov zablokoval prenájom parcely Rusku, pretože nové veľvyslanectvo by bolo príliš blízko budovy parlamentu.

Ruské veľvyslanectvo odmietlo komentovať správu v novinách The Australian, podľa ktorej je muž, ktorého videli fajčiť pred jeho prenosným ubytovacím zariadením, ruský diplomat.

Problém vyriešia

Odmietlo tiež vysvetliť, prečo sa nachádzal na mieste, a v e-maili uviedlo len: „Veľvyslanectvo sa k tomu nevyjadruje.“ Albanese uviedol, že problém vyriešia, no nespresnil ako.





Odborník na medzinárodné právo z Austrálskej národnej univerzity Don Rothwell uviedol, že obsadenie lokality nedáva Rusku žiadnu výhodu pri prípadnom právnom napadnutí ich vysťahovania.

Jediné, proti čomu môže Rusko namietať je podľa neho výška kompenzácie, ktorú Austrália ponúka za už vynaložené prostriedky na výstavbu a zemné práce. Rusko tvrdí, že od roku 2008, keď získalo prenájom, to bolo 5,5 milióna dolárov.

Diplomatická imunita

Vláda by ho však mohla vyhlásiť za nežiaducu osobu, čo by znamenalo zrušenie jeho diplomatickej imunity a následne by dostal 48 hodín na opustenie Austrálie.





Podľa Rothwella by však následne Rusko mohlo na miesto poslať ďalšieho diplomata. „Myslím, že takému scenáru by sa chcela vláda vyhnúť,“ skonštatoval.





Rusko minulý týždeň obvinilo Austráliu v súvislosti so zrušením prenájmu z „rusofóbnej hystérie“.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?