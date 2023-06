Rusko zrejme presúva zdroje z iných časti Ukrajiny do oblasti Záporožia

19.6.2023 (SITA.sk) - Rusko zrejme presúva svoj personál a ťažké vojenské vybavenie z iných časti Ukrajiny na podporu frontovej línie v oblasti Záporožia. Podľa spravodajského portálu CNN o tom informovali ukrajinskí a britskí predstavitelia.

Britské ministerstvo obrany vo svojom pondelkovom spravodajskom hodnotení tiež uviedlo, že je „vysoko pravdepodobné“, že Rusko začalo v priebehu posledných desiatich dní presúvať „prvky svojej Dniprovskej skupiny síl z východného brehu rieky Dnipro, aby posilnilo sektory Záporožia a Bachmutu“.

„To sa potenciálne týka niekoľko tisíc vojakov 49. armády, vrátane jej 34. samostatnej motorizovanej brigády, ako aj jednotiek vzdušných výsadkových síl a námornej pechoty,“ uviedlo britské ministerstvo a dodalo, že dôvodom je pravdepodobne „presvedčenie Ruska, že veľký ukrajinský útok cez Dnipro je teraz po zničení Kachovskej priehrady a následných záplavách menej pravdepodobný“.

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľar konštatovala, že situácia vo východných častiach Doneckej a Charkovskej oblasti zostáva zložitá, pretože Rusko sťahuje svoje sily do útoku na Lyman a Kupiansk, no ukrajinské sily Rusom nedovoľujú postupovať. „Nepriateľ sa nevzdal svojich plánov dosiahnuť hranice Doneckej a Luhanskej oblasti. Na východe sústredili značný počet svojich jednotiek vrátane leteckých útočných jednotiek,“ priblížila.

Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že dosiahli obmedzené pokroky v niektorých častiach Donecka, vrátane okolia Avdijivky, na ktorú útočia ruské a Ruskom podporované skupiny od začiatku invázie.

Niektorí analytici vnímajú spomalenie ukrajinských ofenzívnych operácií na juhu, zatiaľ čo v rôznych častiach dlhej frontovej línie sú ťažké boje.

„Ukrajinské sily možno dočasne pozastavujú protiofenzívne operácie, aby prehodnotili svoju taktiku pre budúce operácie,“ vyjadril sa americký Inštitút pre štúdium vojny. V nedeľu tiež uviedol, že „už skôr konštatoval, že Ukrajina zatiaľ nevyčlenila väčšinu svojich dostupných síl na protiofenzívne operácie a zatiaľ nespustila svoje hlavné úsilie“.

V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky," uviedla firma vo vyhlásení.

