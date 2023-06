Rusko vzalo telá mŕtvych vojakov a vybavenie z krížnika Moskva, tvrdí rozviedka

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko pozbieralo telá mŕtvych vojakov a vybavenie z potopeného krížnika Moskva. Referuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na predstaviteľa ukrajinských spravodajských služieb Vadyma Skibického.

Ten tvrdí, že ruská operácia na krížniku Moskva, ktorý po potopení odtiahli do Sevastopoľa na Kryme, trvala najmenej dva týždne. „Zapojilo sa do toho päť až sedem lodí, ktoré odniesli telá, vzali všetko vybavenie a vyčistili krížnik," poznamenal Skibickyj.

Potopenie krížnika Moskva je jednou z doterajších významných udalostí vojny na Ukrajine. Loď sa potopila v polovici po výbuchu a požiari, ktorý podľa Kyjeva spôsobil ich zásah raketami. Rusko zase tvrdí, že na lodi vybuchla munícia.

Rusko sa snaží obkľúčiť ukrajinské mesto Sjevjerodoneck a odrezať ho od jeho hlavnej zásobovacej cesty. Hovorca ukrajinského rezortu obrany uviedol, že ruské sily sa snažia obkolesiť toto mesto, ktoré sa stalo stredobodom intenzívneho boja v Donbase. Informuje o tom portál news.sky.com.





„Boje o cestu do Sjevjerodonecka pokračujú. Kľúčová cesta do Sjevjerodonecka zostáva pod ukrajinskou kontrolou. Existujú alternatívne cesty zásobovania ukrajinských jednotiek, ak by sme stratili kontrolu nad cestou. Skôr alebo neskôr Ukrajina podnikne rozsiahle protiútoky,“ povedal hovorca ukrajinského ministerstva obrany.





Pripustil pritom, že ruské sily dosiahli na Donbase určité dočasné úspechy. Oblasť je terčom neustáleho mínometného bombardovania, ktoré ničí domy, zabíja civilistov a ohrozuje ich poslednú únikovú cestu, uviedli ukrajinskí predstavitelia.





Ukrajina nemá dostatok priestoru na skladovanie obilia v období, keď sa chystá na žatvu. Povedala to na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose poslankyňa ukrajinského parlamentu Jevhenija Kravčuková. Konštatovala, že sa kráti čas na export 22 miliónov ton obilia, ktoré je momentálne na Ukrajine v skladoch. „Máme možno mesiac a pol do začiatku zberu novej úrody,“ uviedla Kravčuková. Ukrajina očakáva, že jej tohtoročná žatva bude len na úrovni zhruba 70 percent vlaňajšej, keďže niektoré polia sú teraz pod ruskou kontrolou alebo boli zamínované. Informuje o tom portál news.sky.com.





Rusko vyzvalo na uvoľnenie sankcií, ktoré naň uvalili pre inváziu na Ukrajine, v rámci „komplexného prístupu“ zameraného na odvrátenie globálnej potravinovej krízy. Ukrajina, ktorá je jedným z najväčších exportérov obilia na svete, nemôže v dôsledku ruskej blokády poslať do zahraničia jej obrovské zásoby.





Námestník ruského ministra zahraničia Andrej Rudenko povedal, že Rusko je pripravené poskytnúť humanitárny koridor, ktorý by pre lode zabezpečil bezpečnú cestu z Ukrajiny, v prípade uvoľnenia sankcií a ak by Kyjev odmínoval okolité vody. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

