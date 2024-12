Rusko vníma pozitívne odchod lode s obilím z ukrajinskej Odesy, náklad bude pokračovať do Libanonu

Z ukrajinskej Odesy v pondelok ráno vyplávala prvá loď s ukrajinským obilím. Informovalo o tom turecké ministerstvo obrany.

Nákladná loď Razoni plaviaca sa pod vlajkou Sierra Leone je podľa Organizácie Spojených národov (OSN) naložená 26-tisíc tonami kukurice.

Vo vyhlásení turecké ministerstvo tiež uvádza, že z ukrajinských prístavov cez bezpečné koridory vyplávajú aj ďalšie lode, tak ako vyplýva z dohody z Istanbulu z 22. júla.

Náklad pokračuje do Libanonu

Kremeľ označil odchod zásielky obilia z ukrajinského prístavu Odesa za „veľmi pozitívny“. Referuje o tom spravodajský web CNN.

„O pravidelnosti odchodov lodí a ich počte nebudem hovoriť, to je otázka na prevádzkovateľa. Ale skutočnosť, že prvá loď odišla, je veľmi pozitívna,“ povedal v pondelok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.





Ten tvrdí, že „je to dobrá príležitosť otestovať účinnosť mechanizmov, ktoré boli dohodnuté počas istanbulských rokovaní“. „Dúfajme, že dohody budú implementované zo všetkých strán a že mechanizmus bude efektívne fungovať,“ dodal Peskov.

Náklad má v utorok popoludní doraziť do Istanbulu, kde ho skontrolujú, a následne bude pokračovať do Libanonu.

Odblokovanie prístavov

„Dnes (1. augusta pozn. redakcie) Ukrajina, spoločne s partnermi, robí ďalší krok k zabráneniu hladu vo svete,“ vyjadril sa ukrajinský minister infraštruktúry Alexander Kubrakov. Tiež to podľa jeho slov pomôže Ukrajine.





„Odblokovanie prístavov poskytne ekonomike devízové príjmy vo výške najmenej jednej miliardy dolárov a poľnohospodárskemu sektoru príležitosť naplánovať si budúci rok,“ povedal Kubrakov.





Rusko a Ukrajina podpísali s Tureckom a Organizáciou Spojených národov (OSN) dohody, ktoré pre Ukrajinu otvorili cestu na export 22 miliónov ton obilia a ďalších poľnohospodárskych produktov, ktoré v dôsledku vojny uviazli v čiernomorských prístavoch. Rusko tiež môže exportovať obilie a hnojivá.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu