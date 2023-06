Rusko sťahuje armádu od ukrajinskej hranice, výcvikové aktivity sa vraj skončili

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko začalo sťahovať svoje vojenské jednotky od hraníc s Ukrajinou.

Referuje o tom web euronews.com s odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva obrany.

Viac ako 10.000 ruských vojakov sa vracia na svoje stále základne po mesiac trvajúcich cvičeniach neďaleko Ukrajiny. S odvolaním sa na ruskú armádu o tom v sobotu informovala agentúra Interfax.

Vyslanie desaťtisícov ruských vojakov do oblastí severne, východne a južne od ukrajinskej hranice vyvolalo v poslednom období v Kyjeve i západných metropolách obavy, že Moskva plánuje útok, pripomína Reuters.

Rusko takéto plány popiera. Uvádza však, že potrebuje od Západu prísľuby, okrem iného o nerozširovaní NATO smerom na východ k ruskej hranici, pretože jeho vlastnú bezpečnosť ohrozujú rastúce vzťahy Kyjeva so západnou alianciou.

Moskva tiež zdôrazňuje, že svojich vojakov môže na svojom území rozmiestňovať podľa vlastného uváženia. Odhady počtu ruských vojakov presunutých v poslednom čase bližšie k Ukrajine sa pohybujú od 60.000 do 90.000, dopĺňa Reuters.

Russia’s defense ministry has published videos of what it says are tanks moving back to base pic.twitter.com/cWvi7iagLY