Rusko schválilo ďalšiu vakcínu, Sputnik Light budú podávať v jednej dávke

Ruské regulačné orgány vo štvrtok schválili jednodávkovú verziu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V. Krok má urýchliť dosiahnutie komunitnej imunity proti koronavírusu. Sputnik Light je štvrtá vakcína proti COVID-19, ktorú vyvinuli aj schválili v Rusku.

Nedokončili pokročilé testovanie

Vakcína Sputnik Light je zhodná s prvou dávkou očkovacej látky Sputnik V, ktorú tvoria dve dávky, a zatiaľ nedokončila pokročilé testovanie, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie účinnosti a bezpečnosti v súlade so stanovenými vedeckými protokolmi. Rusko začalo testovať Sputnik Light na ľuďoch v januári a štúdie ešte podľa oficiálnych záznamov pokračujú.

„Je dobré vedieť, že sa rozsah nástrojov (proti COVID-19) rozširuje,“ vyjadril sa vo štvrtok na margo autorizácie jednodávkovej vakcíny prezident Vladimir Putin.





Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško zase uviedol, že autorizácia štvrtej vakcíny pomôže urýchliť proces tvorby komunitnej imunity proti koronavírusu. Väčšina vedcov verí, že na dosiahnutie takejto imunity treba zaočkovať najmenej 70 percent populácie, presná hranica ale zatiaľ nie je známa.





Rusko vlani čelilo kritike za autorizáciu vakcíny Sputnik V ešte pred začatím poslednej fázy testovania a ponúkanie látky zdravotníkom, kým toto testovanie trvalo. Kritiku vo februári zmiernila štúdia v odbornom časopise Lancet, podľa ktorej je vakcína bezpečná a účinná proti COVID-19 na 91 percent. Výsledky sa opierali o test, na ktorom sa zúčastnilo zhruba 20-tisíc ľudí v Rusku.

Rusko v očkovaní zaostáva

Autorizáciu pred dokončením rozsiahleho testovania dostali aj ďalšie dve ruské vakcíny EpiVacCorona a CoviVac. Dáta o ich účinnosti dosiaľ nezverejnili.





Napriek tomu, že má Rusko štyri schválené vakcíny a začalo očkovať svoje obyvateľstvo medzi prvými, vo svetovom meradle zaostáva. Podľa vicepremiérky Taťjany Golikovej dostalo v Rusku najmenej jednu dávku vakcíny 13,4 milióna ľudí, čo je 9 percent obyvateľstva. Úplne zaočkovaných je 9,4 milióna ľudí, a teda 6 percent obyvateľstva 146 miliónového Ruska.





Rusko má v pláne do polovice júna zaočkovať 30 miliónov ľudí a do augusta takmer 69 miliónov, odborníci však o naplnení týchto cieľov pochybujú.

