Rusko pravdepodobne do výročia začiatku vojny nedobyje Bachmut

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov predtým povedal, že ruské sily chcú dobyť Bachmut pri príležitosti prvého výročia začiatku vojny. Podľa ISW by dobytie Bachmutu do 24. februára „vyžadovalo výrazne vyššiu rýchlosť ruského postupu, než v predchádzajúcich mesiacoch". Podľa ISW sa nezdá, že by ruské sily „zvyšovali rýchlosť svojho postupu".