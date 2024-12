Rusko posilňuje armádu a presúva jednotky do Donbasu, do oceliarne Azovstaľ sa podarilo dodať zbrane

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko každým dňom nasadzuje v Donbase na východe Ukrajiny stále viac vojakov. Povedal to tajomník ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov s tým, že na Ukrajine momentálne bojuje viac ako 100-tisíc ruských vojakov vrátane žoldnierov zo Sýrie a Líbye.

Podľa Danilova niektoré z ruských elitných vojenských jednotiek opustili strategické prístavné mesto Mariupoľ, ktoré Kremeľ vo štvrtok vyhlásil za „oslobodené“, a teraz sa presúvajú na východ Ukrajiny.

Danilov dodal, že v noci sa pomocou helikoptér úspešne podarilo dodať zbrane do mariupoľskej oceliarne Azovstaľ, poslednej bašty ukrajinských síl v meste. Zároveň vyzval Západ, aby urýchlili dodávky zbraní na Ukrajinu.

Väčšina Slovákov považuje Rusko za nebezpečnú krajinu. Voliči Smeru, Republiky a ďalších opozičných strán si to myslia o USA

Dve tretiny Slovákov považujú Rusko za nebezpečnú krajinu. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.





Výskum prebehol v období 31. marca až 7. apríla 2022. Informovala o tom Michaela Lukovičová z agentúry Seesame v tlačovej správe.





Ako uviedla Lukovičová, respondenti na otázku „V súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať“ 38,9 percent z nich odpovedalo, že Slovensko by malo „vždy“ alebo „skôr“ stáť na strane Západu (Európskej únie a Organizácie severoatlantickej zmluvy), 45,7 percenta respondentov sa prikláňalo k odpovedi „usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom" a 8,5 percenta si myslí, že Slovensko by „vždy“ či „skôr“ malo stáť na strane Ruska.

Mnohí veria skôr známym ako médiám

Geopolitickú orientáciu na Rusko preferujú respondenti, ktorí pri informáciách o politike viac dôverujú svojim známym ako médiám a respondenti, ktorí sa prikláňajú k tvrdeniu, že skutočnosť je iná, než ako ju médiá podsúvajú a že svetom hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára.





Medzi voličmi strán Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Smer - sociálna demokracia a Republika je viac prívržencov geopolitickej orientácie na Rusko ako na Západ, pričom v každej z týchto strán je najviac prívržencov vyváženej pozície medzi Ruskom a Západom.

Rusko ako najväčšie nebezpečenstvo

Respondentov sa tiež pýtali, ktoré krajiny by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre Slovensko. Najviac respondentov označilo Rusko, a to 50,4 percenta, medzi nebezpečnými krajinami ho na prvom, druhom či treťom mieste ho celkovo uviedli dve tretiny opýtaných. Druhou najnebezpečnejšou krajinou sú podľa opýtaných Spojené štáty americké (USA) a treťou Ukrajina.





Pre voličov strán Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Smer – sociálna demokracia, Republika a Slovenská národná strana sú najnebezpečnejšou krajinou USA, voliči všetkých ostatných strán pokladajú za najnebezpečnejšiu krajinu väčšinovo Rusko.

„Zdá sa, že súčasná ruská agresia na Ukrajine spôsobila v slovenskej verejnej mienke omnoho výraznejší posun ako anexia Krymu v roku 2014. Rusko je v súčasnosti pokladané pre Slovensko najnebezpečnejšiu krajinu a zároveň narástol podiel respondentov, ktorí si myslia, že Slovensko by malo geopoliticky patriť na Západ,“ uzavrel Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.





