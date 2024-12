Rusko podľa Ukrajiny stratilo ďalších viac ako 700 vojakov, prišlo aj o päť tankov

4.12.2023 (SITA.sk) - Ďalších 770 ruských vojakov padlo podľa Kyjeva na Ukrajine počas uplynulého dňa.

Počet obetí v radoch ruských ozbrojených síl sa tak od začiatku vojny zvýšil na 332 810, uviedol v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o päť tankov, päť obrnených bojových vozidiel pechoty a dvanásť delostreleckých systémov.

Od začiatku otvorenej vojny proti Ukrajine Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 5 580 tankov, 10 401 obrnených bojových vozidiel pechoty a 7 961 delostreleckých systémov.

Ukrajinská protiofenzíva nepriniesla očakávané výsledky, Zelenský z toho viní nedodané zbrane od spojencov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že nástup zimy predstavuje novú fázu vo vojne s Ruskom, ktorá ovplyvní nielen boje na fronte, ale aj civilistov v mestách a obciach či vývoz obilia. Ako povedal reportérovi agentúry AP pozvanému na východ Ukrajiny, predpokladá tiež obnovenie intenzívnej ruskej leteckej kampane.

Rusko sa zameralo aj na obilné sklady a prístavy, čo obmedzilo exportné možnosti.

Náročná zimná sezóna

Hoci má Ukrajina vďaka západným spojencom robustnú protivzdušnú obranu a podarilo sa jej prekaziť väčšinu útokov bezpilotných lietadiel a rakiet na veľké mestá, zdá sa, že Rusko má v úmysle tieto kapacity prevalcovať. Zelenskyj povedal, že ochrana civilných oblastí popri udržiavaní obrany na dlhej frontovej línii robí zimnú sezónu obzvlášť náročnou.

Letná protiofenzíva nenaplnila očakávania

V súvislosti s letnou protiofenzívou Ukrajiny Zelenskyj priznal, že nepriniesla výsledky, v ktoré mnohí dúfali. Povedal, že to bolo spôsobené najmä tým, že Ukrajina nedostala očakávané zbrane od spojencov, čo držalo pozemné sily v nevýhode.

„Pozrite, neustupujeme, som spokojný. Bojujeme s druhou (najlepšou) armádou na svete, som spokojný,“ povedal s odkazom na ruskú armádu.

Dodal však: „Strácame ľudí, s tým nie som spokojný. Nedostali sme všetky zbrane, ktoré sme chceli, nemôžem byť spokojný, ale ani sa nemôžem príliš sťažovať.“ Pripustil, že Ukrajina nie je schopná napredovať dostatočne rýchlo a dosiahnuť veľké prielomy, ale povedal, že to nie je dôvod na kapituláciu.

Ukrajinu čaká náročné obdobie

Zelenskyj povedal, že vojna medzi Izraelom a Hamasom v kritickom momente môže odviesť pozornosť od konfliktu na Ukrajine, ale nespresnil, či to malo hmatateľný vplyv na zbrane alebo finančné prostriedky. Kríza na Blízkom východe prichádza aj pred volebným rokom v Spojených štátoch, kde sa očakáva, že pomoc Ukrajine bude podrobená hlbšej kontrole.

Zelenskyj chce zvýšiť domácu výrobu zbraní na Ukrajine, čo by krajine umožnilo vyrábať vlastné zbrane namiesto toho, aby bola závislá od vonkajších dodávateľov. Ukrajina venuje značnú časť svojho rozpočtu na výrobu zbraní vrátane bezpilotných lietadiel, no rodiaci sa priemysel nie je schopný splniť to, čo je potrebné na vynútenie si rozhodného posunu proti lepšie zásobovanému Rusku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

