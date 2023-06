Rusko plánuje najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945, uviedol to na základe dôkazov britský premiér

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Dôkazy naznačujú, že Rusko plánuje „najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945", povedal britský premiér Boris Johnson. „Podľa všetkých náznakov tento plán sa v istom zmysle už začal," povedal premiér pre BBC. Spravodajské informácie signalizujú, že Rusko má v úmysle uskutočniť inváziu, ktorou obkľúči ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedol Johnson. Predseda britskej vlády sa pre BBC takto vyjadril v Mníchove, kde sa svetoví lídri stretli na výročnej bezpečnostnej konferencii.

Boris Johnson ďalej naznačil, že v prípade útoku na Ukrajinu by Veľká Británia zaviedla ešte ďalekosiahlejšie sankcie proti Rusku, ako pôvodne ohlasovala. Konštatoval, že Spojené kráľovstvo a USA by nedovolili ruským firmám „obchodovať v librách a dolároch". Tento krok by podľa jeho slov „udrel veľmi tvrdo".

Západní predstavitelia v posledných týždňoch upozorňujú, že Rusko by mohlo byť pripravené na inváziu každú chvíľu. Rusko tieto tvrdenia popiera a hovorí, že jeho vojaci v regióne majú vojenské cvičenia.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

