Rusko môže pokračovať vo vojne ešte minimálne dva roky, Kremeľ spustil rozsiahlu reformu svojich ozbrojených síl

7.3.2024 (SITA.sk) - Rusko má dostatok zdrojov na to, aby pokračovalo v boji proti Ukrajine na súčasnej úrovni intenzity ešte najmenej dva roky. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedli to litovské spravodajské služby.

Tie poznamenali, že Rusko má dostatočné finančné, ľudské a logistické zdroje na to, aby pokračovalo v bojových operáciách takejto intenzity, prinajmenšom v „krátkom čase“. Ich odhady naznačovali, že to znamenalo obdobie do dvoch rokov.

Neprejavilo sklon k deeskalácii konfliktu

V správe sa uvádza, že Rusko vyčlenilo obrovské zdroje na vojnu na Ukrajine a neprejavilo žiadny sklon k deeskalácii konfliktu, hoci sa mu nedarilo dosiahnuť jeho operačné ciele.

"Zároveň sa Ruská federácia pripravuje na dlhodobú konfrontáciu s NATO, najmä v regióne Baltského mora, a za týmto účelom postupne rozširuje svoje vojenské kapacity na západe krajiny," uvádza spravodajská služba.

Reforma ozbrojených síl

Správa naznačila, že Kremeľ spustil rozsiahlu reformu svojich ozbrojených síl, ktorá by rozšírila vojenský potenciál Ruska v regióne Baltského mora. Plánované štrukturálne a veliteľské zmeny sa už začali a niektoré z nich sa realizujú v Kaliningrade a na západe Ruska.

„Táto reforma je dlhodobým projektom, ktorý si bude vyžadovať veľa zdrojov a bude trvať najmenej niekoľko rokov, možno až desaťročie,“ hovorí litovská spravodajská služba.

Uviedli tiež, že celkové tempo a rozsah ruskej reformy bude priamo závisieť od priebehu, trvania a výsledku ich bojových operácií na Ukrajine. Správa tiež hovorí, že vojna na Ukrajine stála Rusko minulý rok oveľa viac, ako plánovalo, a v prvej polovici roku 2023 už vojenské výdavky presiahli sumu oficiálne pridelenú na celý rok. A tento rok už bola na armádu pridelená najmenej tretina štátneho rozpočtu – 102 miliárd eur.

Ameriku a Európu nesmú poraziť iránske drony a ruské stíhačky, Zelenskyj vyzval lídrov na tvrdú odpoveď

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Spojené štáty a Európu pred prehrou s bezpilotnými lietadlami Šáhid alebo ruskými stíhačkami. V nedeľňajšom večernom vyhlásení tiež vyzval partnerov Ukrajiny, aby tvrdo odpovedali na ruské teroristické akcie na Ukrajine.

„Všetci lídri a medzinárodné organizácie musia odpovedať na činy Ruska. A odpoveď musí byť tvrdá. Putin nechce mier, chce len vojnu a smrť... A je mu jedno, koho zabije. Hlavným cieľom je zničiť. Najprv Ukrajinu a Ukrajincov, a potom vás, milí partneri. Preto ide o prežitie, a nielen pre Ukrajinu, a svet musí odpovedať na ruské zlo, vyvíjať tlak a vracať údery," povedal Zelenskyj.

Rusi použili takmer 400 bômb

Ukrajinský líder zdôraznil, že obranným silám Ukrajiny sa len tento týždeň podarilo zostreliť sedem ruských vojenských lietadiel a od začiatku februára celkovo 15. Označil to za „správnu dynamiku" v ruských stratách.

Poznamenal, že len za ostatný týždeň použili Rusi proti Ukrajine takmer 400 riadených leteckých bômb, viac ako 50 bezpilotných lietadiel Šáhid a viac ako 40 rakiet.

„Žiadna krajina v Európe by nedokázala odolať takému tlaku a zlu sama. A preto je dôležité, aby sme teraz všetci stáli spolu, a to všetci, ktorí si vážia život a ktorí nechcú, aby tento teror zasiahol aj iné národy," povedal Zelenskyj.

Vyzval na dodávky zbraní

„Táto vojna sa musí stať beznádejnou pre Rusko, pre teroristov. A oni musia v maximálnej možnej miere cítiť, že existuje sila, ktorá ničí tých, ktorí chcú zničiť život. Sme schopní to zabezpečiť. Každý partner vie, čo je Kľúčom je politická vôľa všetko realizovať. Poskytnúť presne takú úroveň dodávok, ktorá pomôže."

V opačnom prípade môže prísť podľa Zelenského niečo horšie.

„Ak sa tak nestane, stane sa to jedna z najhanebnejších stránok v histórii – ak Ameriku alebo Európu porazia iránske bezpilotné lietadlá Šáhid alebo ruské stíhačky. Ruské zlo by nemalo byť povzbudzované slabými rozhodnutiami, meškaním dodávok alebo váhaním. Čakáme na životne dôležité zásoby, konkrétne na americké rozhodnutie. Podpora je zásadne potrebná," skonštatoval Zelenskyj.

