Rusko má v predbežnej nominácii na MS v hokeji 2019 viacero hráčov z NHL

Zatiaľ jediným brankárom v ruskom tíme je Alexandar Georgijev z New Yorku Rangers. Nad dvoma posilami z NHL však stále visí otáznik. Ivan Provorov čaká na podpis novej zmluvy s "letcami" a zo zranenia zotavujúci sa Jevgenij Dadonov musí ešte prejsť v klube lekárskou prehliadkou. Nejasná je aj situácia okolo Nikitu Guseva, ktorý by mal zamieriť do Severnej Ameriky a v play-off NHL pomôcť Vegas Golden Knights.