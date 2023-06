Rusko je podľa slov amerického ministra obrany pripravené k útoku na Ukrajinu

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin v sobotu v Litve ubezpečil pobaltské štáty, že by nezostali samé, ak by čelili bezpečnostným hrozbám zo strany Ruska. Minister navštívil Litvu v čase, keď zhromažďovanie ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou podľa západných predstaviteľov znamená, že Moskva môže kedykoľvek podniknúť inváziu. „Rozvinuli sa a sú prichystaní na útok," povedal Austin o pripravenosti ruských vojakov na útok proti Ukrajine.

Šéf amerického rezortu obrany sa stretol aj s litovským prezidentom Gitanasom Nausedom, ktorý Washington požiadal o trvalé nasadenie rotujúceho práporu v Pobaltí. Austin túto žiadosť nekomentoval. „Budeme naďalej situáciu posudzovať a konzultovať s našimi spojencami a urobíme nutné úpravy," povedal.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz