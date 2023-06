Rusko dostalo od Číny tisíc pušiek, ochranný výstroj a súčiastky pre drony

17.3.2023 (SITA.sk) - Čínske firmy, vrátane jednej napojenej na vládu, poslali do Ruska tisíc pušiek a ďalšie vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť pre vojenské účely, napríklad súčiastky pre drony a ochranný výstroj. Dodávky sa uskutočnili od júna do decembra 2022. Informuje o tom portál Politico, ktorý sa odvoláva na obchodné a colné dokumenty.

Súčiastky pre drony

Spoločnosť China North Industries Group Corporation Limited poslala pušky v júni 2022 ruskej firme Techkrim, ktorá obchoduje aj s ruskou vládou a armádou. Ruské subjekty okrem toho v závere roku 2022 cez Turecko od čínskych firiem dostali 12 zásielok súčiastok pre drony a viac ako 12 ton čínskeho ochranného výstroja.

Čínska firma Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. poslala malému ruskému distribútorovi v novembri a decembri 2022 cez Spojené arabské emiráty súčiastky pre drony, napríklad batérie a kamery.

Čína vraj zbrane neposkytuje

Politico však dodáva, že nie je jasné, či Moskva použila čínske pušky na bojisku. Ruská firma Techkrim na otázky neodpovedala.

Čínske veľvyslanectvo v USA vo vyhlásení uviedlo, že Peking je „zaviazaný podpore rokovaní o mieri" na Ukrajine. „Čína túto krízu nevytvorila. Nie je súčasťou tejto krízy a neposkytuje zbrane ani jednej strane konfliktu," uviedol hovorca čínskeho veľvyslanectva.

