Rusko ako hrozbu vníma čoraz viac Slovákov. O Ukrajine niektorí hovoria, že je bábkou Západu

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Oproti minulému roku sa podiel Slovákov vnímajúcich Rusko ako hrozbu zvýšil z 20 na 62 percent. Konštatuje to prieskum verejnej mienky Globsec Trends 2022, ktorý meria zmenu postojov v deviatich krajinách strednej a východnej Európy vplyvom vojny na Ukrajine.

Aj napriek tomu, že viac ako 50 percent respondentov na Slovensku uviedlo, že Rusko je primárne zodpovedné za konflikt na Ukrajine, 16 percent si tiež myslí, že zodpovedná je Ukrajina, pretože utláčala rusky hovoriacu časť populácie.

Najviac ľudí na Slovensku zo všetkých skúmaných krajín (28 %) tvrdí, že západ vyprovokoval Rusko. Podľa Globsecu to potvrdzuje dlhodobú zraniteľnosť Slovenska voči dezinformáciám a prokremeľskej propagande. Tlačovú správu poskytol PR manažér Globsecu Adam Sipos.

Bábka Západu

Celkovo 23 percent Slovákov tiež vníma Ukrajinu ako „bábku Západu“, pričom táto prokremeľská obhajoba vojny rezonuje len u 7 percent Čechov. Zároveň 55 percent slovenských respondentov verí konšpiračným teóriám o tajných spolkoch či skupinách, ktoré riadia svet.

„Aj napriek tomu, že niektoré postoje ku geopolitike sa s vojnou zmenili, dáta opäť potvrdili silnú náchylnosť Slovákov veriť konšpiračným teóriám. Miera súhlasu s konšpiračnými teóriami sa na Slovensku za posledné roky nezmenila a ostáva jedna z najvyšších v regióne. Navyše Slovensko vyniká aj v miere pocitu ohrozenia. Približne polovica respondentov na Slovensku má pocit, že ich hodnoty a identita je ohrozovaná západom či migrantmi,“ doplnila Dominika Hajdu, ktorá vedie Centrum pre demokraciu a odolnosť.

Rusko ako strategický partner Slovenska

Zvýšené vnímanie Ruska ako hrozby na Slovensku kopíruje trend v celom regióne s výnimkou Bulharska a Maďarska.





„Rusko je dnes väčšinou Slovákov vnímané ako hrozba, ale paradoxne ho zároveň 37 percent, najviac v regióne, vníma ako strategického partnera Slovenska. Jedným z dôvodov môže byť neustále prízvukovanie našej závislosti od ruského plynu v politickej diskusii, ktorá sa pretavuje do vnímania Ruska ako partnera,“ uviedla senior analytička a spoluautorka publikácie Katarína Klingová.

Vojna na Ukrajine: Na východe sú kruté boje, lídri EÚ rozhodli o ďalších sankciách a Zelenskyj varuje pred hladomorom





Ruské sily postupujú do centra mesta Sjevjerodoneck na severovýchode Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja. Rusi podľa neho „skonsolidovali svoju kontrolu na severovýchodnom a juhovýchodnom okraji mesta“ a „pokúšajú sa obkľúčiť Sjevjerodoneck a Lysyčansk“, povedal Hajdaj.

V súčasnosti sú podľa neho boje veľmi kruté, situácia je naďalej veľmi zložitá a v meste nie je takmer žiadne internetové pripojenie. Susedné mesto Lysyčansk zostáva pod kontrolou Ukrajincov a cesta do Bachmutu na juhozápad od Lysyčanska síce nie je zablokovaná, ale ocitla sa pod paľbou, takže je veľmi nebezpečné používať ju.





Hajdaj hovorí, že do oblasti prichádza humanitárna pomoc takmer každý deň a jeho muži sa naďalej snažia evakuovať obyvateľov.









Ruská blokáda ukrajinských prístavov bráni Kyjevu v exporte 22 miliónov ton obilia. V pondelkovom nočnom príhovore to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Výsledkom je podľa neho hrozba hladomoru v krajinách závislých od tohto obilia, čo by mohlo spôsobiť ďalšiu migračnú krízu. „To je niečo, čo ruské vedenie zjavne chce,“ skonštatoval a Moskvu obvinil, že „zámerne vytvára tento problém, aby mala celá Európa problémy a Ukrajina nezarobila miliardy dolárov z vývozu“.





Lídri Európskej únie (EÚ) sa dohodli, že do konca roka zakážu väčšinu ruského dovozu ropy do bloku. Embargo je súčasťou nových sankcií proti Moskve, na ktorých sa dohodli na samite zameranom na pomoc Ukrajine dlho odkladaným balíkom novej finančnej pomoci.





Nový balík sankcií bude zahŕňať aj zmrazenie majetku a cestovné zákazy pre jednotlivcov a tiež vylúčenie najväčšej ruskej banky Sberbank z medzinárodného platobného systému SWIFT, odkiaľ už predtým únia odstrihla niekoľko menších ruských bánk. Traja veľkí štátom vlastnení ruskí vysielatelia už nebudú môcť v Európskej únii šíriť svoj obsah.





Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu na Slovensku zatiaľ ostane v platnosti. Ako po utorňajšom rokovaní Ústredného krízového štábu povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), dôvodom sú vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj Medzinárodnej zdravotníckej organizácie. Tá podľa ministra stále považuje pandémiu ochorenia COVID-19 za neukončenú.





Pokiaľ ide o mimoriadnu situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, podľa ministra sa počet osôb, ktoré prišli na Slovensko, zmenšuje. Napriek tomu však podľa neho situácia u nášho východného suseda nie je pokojná. „My tento čas využívame na to, aby sme si pripravili jednotlivé procesy a musíme, bohužiaľ, rátať aj s tým, že môže prísť ďalšia vlna,“ skonštatoval minister. Doplnil, že prítomnosť ozbrojených zložiek na hranici s Ukrajinou ostane zachovaná.

Americké rakety s doletom približne 70 kilometrov by ukrajinskej armáde stačili na odrazenie ruských útokov. Ako referuje spravodajský web BBC, tvrdí to Oleksij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.





Ten reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena, že USA nepošlú Ukrajine raketové systémy schopné „zasiahnuť Rusko“. Arestovyč v rozhovore s ruským právnikom Markom Fejginom na kanáli na YouTube povedal, že raketové systémy schopné zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti zhruba 70 kilometrov by boli viac než postačujúce. Arestovyč vraví, že ak USA neplánujú dať Ukrajine rakety schopné doletieť do vzdialenosti 300 kilometrov, „70-kilometrové by stačili“.





Zelenskyj i ďalší ukrajinskí predstavitelia naliehali na dodanie raketových systémov, keďže ukrajinské sily čelia v Donbase na východe Ukrajiny silnému bombardovaniu. Existujú však obavy, že Rusko by považovalo dodávky takýchto ťažkých zbraní za provokatívnu eskaláciu a riziko, že by to vtiahlo USA a spojencov v NATO do priameho konfliktu s Moskvou.





Slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko prekročilo v pondelok viac ako 2400 osôb, z toho bolo 638 mužov, 1 486 žien a 328 detí. O dočasné útočisko požiadalo 314 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v pondelok viac ako 2 700 osôb. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 47 policajtov, 56 hasičov, 91 colníkov, 156 vojakov, 57 dobrovoľníkov, 120 zamestnancov okresných úradov, 48 príslušníkov zahraničných zložiek a 20 zamestnancov migračného úradu. Zároveň bolo vypravených 15 autobusov, ktoré prepravili 124 osôb. Vlakovou dopravou bolo prepravených 34 osôb.





Celkovo už slovensko-ukrajinské hranice na vstupe na Slovensko od začiatku konfliktu prekročilo viac ako 471-tisíc osôb, udelených bolo takmer 79-tisíc dočasných útočísk. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali viac ako 216-tisíc osôb.





Ceny ropy stúpli po tom, ako sa lídri Európskej únie dohodli na embargu na dovoz väčšiny ruskej ropy s účinnosťou od konca tohto roku. Ľahká americká ropa si v utorok ráno v elektronickom obchodovaní na newyorskej komoditnej burze pripísala 2,77 USD a jej cena sa zvýšila na úroveň 117,84 USD za barel po pondelkovom raste o 98 centov. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, v utorok ráno tiež zdražela, a to o 76 centov na 118,38 USD za barel.

Od začiatku ruskej invázie zabili na Ukrajine 32 pracovníkov médií. Vo svojom nočnom príhovore to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že v tomto počte je už zahrnutý aj francúzsky novinár Frédéric Leclerc-Imhoff.





Francúzsky spravodajský kanál BFM TV uviedol, že reportéra trafil šrapnel, keď pripravoval materiál o ukrajinskej evakuačnej operácii. „Pred niečo viac ako mesiacom som dával rozhovor presne tomuto televíznemu kanálu. Bolo to moje prvé interview s francúzskymi médiami počas vojny. Úprimnú sústrasť Frédéricovým kolegom a rodine,“ uviedol Zelenskyj.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?