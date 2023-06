Ruskí vojaci podľa Naďa čakajú na začiatok operácie, členovia NATO majú obavu a žiadajú posily

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Viaceré jednotky ozbrojených síl Ruskej federácie sú v bojovom postavení. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po rokovaní Bezpečnostnej rady SR s tým, že momentálne je takmer 120 ruských práporových skupín rozmiestnených na území Donecka, Luhanska, ale aj v okolí Ukrajiny. Podľa Naďa očakávajú priamy rozkaz na začiatok operácie.

„Dúfame, že nepríde, ale spojenci sa zhodujú, že toto bol iba začiatok a ďalšie kroky budú nasledovať,“ uviedol šéf rezortu obrany.

NATO žiada posilnenie východnej hranice

Naď verí, že ruský prezident Vladimir Putin sa nerozhodne spraviť priamu vojenskú operáciu na území Ukrajiny. Je však podľa neho faktom, že Ruská federácia porušila medzinárodné právo a anektovala územie Donecka a Luhanska. Ide tak o priamy vojnový akt, keďže vstúpili ozbrojenými silami na územie Ukrajiny. „Červená línia by bola, ak by sa rozhodol prekročiť hranice Donecka a Luhanska ďalej,“ doplnil.

Minister uviedol, že viacerí členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) na východnej hranici majú zo situácie obavu a žiadajú posilnenie východnej hranice. „Vrátane Slovenskej republiky. My sme súčasťou NATO a správame sa v tomto jasne a zodpovedne,“ skonštatoval.

Šéf rezortu obrany uviedol, že všetky slovenské bezpečnostné zložky, ale aj iné ústredné orgány štátnej správy intenzívne komunikujú a pripravujú sa na všetky možné scenáre. „Od rána bolo zasadnutie krízového štábu na ministerstve obrany, kde sme získali konkrétne nové spravodajské informácie o pohybe ruských vojsk. O tom, akým spôsobom sú v postavení bojovej pripravenosti. O tom, čo sa udialo v priebehu noci a, samozrejme, hovorili sme o ďalších krokoch ,ktoré urobíme, aby sme zabezpečili čo najmenší dopad na Slovenskú republiku,“ informoval Naď. Zároveň dodal, že o situácii rokovala aj Severoatlantická rada NATO.

Slovensko môže čeliť migračnej kríze

Naď tiež uviedol, že slovensko môže čeliť najmä migračnej kríze. Vysvetlil, že momentálne má stráženie hraníc na starosti Policajný zbor. „Máme nastavené limity, koľko vojnových utečencov alebo iných migrantov bude prechádzať cez hranicu. Na základe toho, koľko ich bude prechádzať, bude navyšovať pomoc zo strany Ozbrojených síl SR,“ dodal s tým, že policajti zatiaľ neevidujú nárast migrácie z Ukrajiny.

Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok 21. februára rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ukrajinského územia a kontrolujú ich proruskí separatisti. Zároveň s lídrami separatistických oblastí podpísal dohody o vojenskej spolupráci. Ešte v noci poslal ruské vojská do Doneckej a Luhanskej oblasti plniť údajnú „mierovú“ operáciu.

