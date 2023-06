Ruské veľvyslanectvo sa stalo terčom samovražedného bombového útoku, vyžiadal si niekoľko obetí (video+foto)

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Samovražedný bombový útok pred veľvyslanectvom Ruska v afganskom hlavnom meste Kábul si vyžiadal životy dvoch jeho zamestnancov a najmenej jedného civilistu. Informovala o tom ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti aj miestny predstaviteľ polície. Očakáva sa, že počet obetí bude vyšší, pričom niektoré správy hovoria o ôsmich až desiatich mŕtvych.

Podľa RIA Novosti sa výbuch odohral, keď ruský diplomat vyšiel von zavolať kandidátov na víza spomedzi ľudí čakajúcich pred veľvyslanectvom. Ruské ministerstvo zahraničia neskôr uviedlo, že dvaja členovia jeho diplomatickej misie prišli o život.

A suicide bombing took place at the gates of the Russian embassy in #Kabul.#Afghanistan

The explosion reportedly killed and injured more than 25 people, including 2 Russian diplomats. pic.twitter.com/IxdVTssCaR

