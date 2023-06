Ruské kontrolné stanovište zadržiava evakuovaných, v 400 autách majú byť najmä rodiny s deťmi

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zhruba 400 vozidiel s ľuďmi evakuovanými z južnej Ukrajiny posledné dva-tri dni zadržiavajú na ruskom kontrolnom stanovišti vo Vasylivke. Informuje o tom spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na ukrajinského vysielateľa Suspilne.

V autách, ktoré idú hlavne z miest Cherson, Mariupoľ a Berďansk, je podľa jeho informácií mnoho rodín s deťmi a bábätkami.

Vasylivka v Zaporižžskej oblasti je najväčšie Ruskom kontrolované stanovište, cez ktoré musia evakuovaní ľudia prejsť na územie pod kontrolou Ukrajiny.

Šéf vojenskej samosprávy v oblasti Oleksandr Staruh povedal, že ruské sily „pravidelne zatvárajú“ priechod, v dôsledku čoho tam rodiny uviaznu a čakajú v strašných podmienkach.

Do Berďansku odišlo mnoho ľudí z Mariupoľa, ktorý mesiace čelil intenzívnym útokom ruských síl. V súčasnosti sa však podľa Staruha mnohé rodiny usilujú dostať ďalej na západ, pretože podmienky v Berďansku sa zhoršili.

Boje o mesto Sjevjerodoneck na východe Ukrajiny pokračujú. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti Facebook informoval, že v oblasti mesta ruské sily vykonávajú útočné operácie. Používajú pritom delostrelectvo.





Aj keď je jasné, že nákupom fosílnych palív z Ruska Slovensko podporuje zabíjanie civilistov na Ukrajine, žiada predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) o výnimku z ropného embarga až do roku 2024. Skonštatovali to mladí aktivisti zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc, ktorí žiadajú embargo na fosílne palivá z Ruska bez výnimiek.









Aktivisti oponujú žiadosti premiéra Hegera o výnimku z embarga pre Slovensko do roku 2024. „Od 24. februára poslala Európska únia Kremľu približne 60 miliárd eur. Je najvyšší čas zastaviť našu závislosť na fosílnych palivách a zdrojoch, ktoré zapríčiňujú masívne ničenie, klimatickú krízu a utrpenie miliónov ľudí,“ odkázala klimatická aktivistka Juliane Gerbel.





Zintenzívnená ruská ofenzíva vo východoukrajinskom Donbase podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odzrkadľuje „očividnú politiku genocídy“. Vo svojom prejave ukrajinská hlava štátu povedala, že súčasná ofenzíva môže spôsobiť, že región bude neobývaný.





Vymenoval pritom mestá Popasna, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Sjevjerodoneck, ktoré chcú Rusi podľa jeho slov „spáliť na popol“ ako Volnovachu, či Mariupoľ. V mestách bližšie k ruským hraniciam, ako sú Doneck a Luhansk, ruské sily „zhromaždia každého, koho môžu, aby zaplnili miesta zabitých a zranených v okupačnom kontingente“, pokračoval Zelenskyj s tým, že to všetko spolu s deportáciami a masovým zabíjaním civilistov je „zjavná politika genocídy presadzovaná Ruskom“.





Ukrajinský prezident podľa spravodajskej televízie CNN zdôraznil, že vytváranie tlaku na Rusko je doslova záležitosťou záchrany životov a každé zdržanie, spor alebo návrh na „upokojenie“ Moskvy vedie k „novým zabitým Ukrajincom“ a novým hrozbám pre každého na kontinente.

Rusko podľa Ukrajiny rozmiestnilo v Čiernom mori 400 až 500 starých sovietskych mín, ktoré sa počas búrok uvoľňujú zo svojich kotiev a unáša ich voda. To znemožňuje vývoz tovarov z ukrajinských prístavov.





Hovorca odeskej regionálnej vojenskej samosprávy Serhij Bratčuk povedal, že Rusko blokovaním prístavov „vytvorilo potravinovú krízu vo svete“ a používa „informačné alibi“, keď obviňuje Ukrajinu z potravinovej krízy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že spomenuté informácie sa nedali nezávisle overiť.

