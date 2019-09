Ruské bombardéry uskutočnili cvičné lety nad Karibikom, USA ich ostro skritizovali

MOSKVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Dva ruské strategické bombardéry schopné niesť konvenčné a jadrové zbrane uskutočnili v stredu desaťhodinové cvičenie nad Karibským morom. Informovala o tom ruská armáda.

Stroje typu Tu-160 prileteli v pondelok na letisko Maiquetía pri venezuelskej metropole Caracas. Podľa ruského ministerstva obrany ich počas cvičenia čiastočne eskortovali venezuelské stíhačky s cieľom preskúšať si vzájomnú koordináciu.

Vyslanie stíhačiek prišlo v čase zhoršených vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktoré zaťažujú obvinenia z ovplyvňovania amerických volieb zo strany Moskvy, ako aj iné záležitosti.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo vyslanie stíhačiek ostro skritizoval. "Rusi a Venezuelčania by to mal vidieť tak, ako to je: dve skorumpované vlády mrhajú verejnými prostriedkami, potláčajú slobodu a voľnosť, zatiaľ čo ich národy trpia," skonštatoval šéf americkej diplomacie.

