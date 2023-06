Ruská stíhačka sa nad Čiernym morom zrazila s americkým dronom, už informovali aj Bidena

14.3.2023 (SITA.sk) - Nad Čiernym morom sa zrazila ruská stíhačka s americkým dronom. Informovalo o tom európske velenie americkej armády s tým, že stíhačka zasiahla vrtuľu bezpilotného lietadla a to sa napokon zrútilo do medzinárodných vôd.

Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.

„Tento incident okrem toho, že je nebezpečný a neprofesionálny, preukazuje nedostatok kompetencie," dodali americké sily.

Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že prezidenta Joea Bidena o incidente informovali.

Moskva sa zatiaľ nevyjadrila. Opakovane však tvrdí, že je znepokojená letmi amerických tajných služieb v blízkosti Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 ilegálne anektovalo od Ukrajiny.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz