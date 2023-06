Rusi žijúci na Západe by mali byť monitorovaní, myslí si český prezident Pavel

16.6.2023 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel si myslí, že by bezpečnostné služby mali monitorovať Rusov žijúcich na Západe. Povedal to v rozhovore pre ukrajinské vysielanie Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL), pričom to nazval „cenou“ za vojnu na Ukrajine.

Prísnejšie opatrenia

Pavel podľa jeho slov súcití s Rusmi žijúcimi mimo vlasť, ktorí čelia ťažkým dôsledkom invázie na Ukrajinu, s ktorou ani nemusia súhlasiť, ale „keď je vojna, bezpečnostné opatrenia týkajúce sa ruských občanov by mali byť prísnejšie ako za normálnych okolností“.

„Všetci Rusi žijúci v západných krajinách by mali byť monitorovaní oveľa viac ako v minulosti, pretože sú občanmi národa, ktorý vedie agresívnu vojnu... To je jednoducho cena vojny,“ povedal.

Prirovnal ich k Japoncom

Český prezident pokračoval s tým, že počas druhej svetovej boli potomkovia Japoncov žijúci v Spojených štátoch „tiež pod prísnym monitorovacím režimom“.

Keďže ľudí japonského pôvodu v USA väznili v internačných táboroch, RFE/RL sa obrátila na Pavlov úrad so žiadosťou o objasnenie toho, ako by podľa neho „prísny monitorovací režim“ mal vyzerať.

Pavel v rozhovore tiež hovoril o členstve Ukrajiny v NATO a Európskej únii, ktoré podporuje, ukrajinskej protiofenzíve i Číne a jej role pri obnove Ukrajiny, o ktorej si myslí, že bude počas tejto fázy aktívnejšia ako v snahe využiť svoj vplyv na Rusko na zabránenie vojne.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.