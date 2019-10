Rusi žijú rekordne dlho, pijú menej alkoholu

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Konzumácia alkoholu v Rusku klesla od roku 2003 do roku 2016 o 43 percent. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Tá tento vývoj pripisuje sérii opatrení, ktoré zaviedol štát, ako aj snahám o zdravý životný štýl. Rusko patrilo podľa WHO predtým ku krajinám s najvyššou spotrebou alkoholu na svete.

Pokles konzumácie alkoholu súvisí tiež s výrazným nárastom priemernej dĺžky života u Rusov. "Konzumácia alkoholu bola dlho považovaná za jeden z hlavných faktorov úmrtnosti v Ruskej federácii, predovšetkým medzi mužmi v produktívnom veku," píše sa v správe.

V roku 2018 priemerná dĺžka života v Rusku dosiahla historické maximum, ktoré bolo u mužov 68 rokov a u žien 78 rokov.

Opatrenia zavedené bývalým prezidentom Dmitrijom Medvedevom zahŕňajú napríklad obmedzenie reklamy na alkohol, zvýšené dane či zákaz jeho predaja v určitých hodinách.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

