Rusi už vo vojne stratili takmer 425-tisíc vojakov, tvrdí ukrajinská armáda

11.3.2024 (SITA.sk) - V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine stratila ruská armáda 424 980 vojakov.

Na Facebooku o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, ktorý dodal, že iba počas nedele prišli Rusi o 920 vojakov, osem tankov, 24 bojových obrnených vozidiel či 33 delostreleckých systémov.

Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu dosiaľ prišlo celkovo o 6 739 tankov, 12 874 bojových obrnených vozidiel, 13 826 vozidiel a palivových nádrží, 10 499 delostreleckých systémov, 1 016 odpaľovacích raketových systémov, 711 systémov protivzdušnej obrany, 325 vrtuľníkov, 347 lietadiel, 8 141 dronov, 1 919 striel s plochou dráhou letu, 26 lodí, jednu ponorku a 1 686 kusov špeciálnej techniky.

Ukrajinci kritizujú vyjadrenia pápeža Františka, Kyjev by mal nabrať „odvahu“ na vyjednávania s Putinom (video)

Ukrajinci a ich spojenci v nedeľu kritizovali pápeža Františka pre jeho vyjadrenie, že Kyjev by mal mať „odvahu" na vyjednávania o ukončení vojny.

Povzbudenie Putina "pre rovnováhu"

„Čo tak pre rovnováhu povzbudiť Putina, aby mal odvahu stiahnuť svoju armádu z Ukrajiny? Okamžite by nastal mier bez nutnosti vyjednávať,“ napísal šéf poľskej diplomacie Radek Sikorski na sieti X.

V rozhovore pre švajčiarsku vysielaciu spoločnosť RSI, z ktorého časť zverejnili v sobotu, pápež použil vyjadrenie „odvaha bielej vlajky“, keď povedal, že Ukrajina by mala byť otvorená mierovým rozhovorom.

V inom príspevku na sieti X poľský minister zahraničia poukázal na paralelu medzi tými, ktorí volajú po vyjednávaniach a „odopierajú (Ukrajine) prostriedky na obranu“, a „ustupovaním“ Adolfovi Hitlerovi tesne pred druhou svetovou vojnou.

Pápež nehovoril o kapitulácii

Hovorca Vatikánu Matteo Bruni neskôr spresnil, že pápež podporil „zastavenie bojov a prímerie dosiahnuté s odvahou vyjednávať“ a nie otvorenú ukrajinskú kapituláciu. V rozhovore pre RSI František vyhlásil, že „vyjednávania nikdy nie sú kapituláciou“. Hlava Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk v nedeľu povedal, že Ukrajinci nemyslia na kapituláciu.

„Ukrajina je zranená, ale nepremožená! Ukrajina je vyčerpaná, ale stojí a vydrží. Verte mi, nikomu nikdy nenapadne vzdať sa,“ povedal Ševčuk na stretnutí s Ukrajincami v New Yorku.

