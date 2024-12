Rusi už falšujú dôkazy o poprave vojnových zajatcov v Olenivke, do väznice znášajú muníciu z amerických raketometov

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americkí predstavitelia veria, že Rusko pracuje na falšovaní dôkazov o minulotýždňovom útoku na väznicu s vojnovými zajatcami v ukrajinskej Olenivke.

Nastraženie munície z HIMARS

Pre agentúru AP to uviedol nemenovaný predstaviteľ oboznámený so zisteniami spravodajských služieb. Podľa neho ich utajená správa, ktorej utajenie nedávno znížili, ukazuje, že ruskí predstavitelia by dokonca mohli nastražiť muníciu zo salvových raketometov HIMARS, ako dôkazy, že pri útoku boli použité systémy poskytnuté USA Ukrajine.

Predpokladá sa, že Rusko podnikne kroky, pretože očakáva, že nezávislí vyšetrovatelia a novinári sa nakoniec dostanú do Olenivky, dodal.

Rusko tvrdí, že ukrajinská armáda použila americké raketomety na útok na väznicu, ktorá sa nachádza v separatistami kontrolovanej Doneckej oblasti.

Rusi podmínovali väznicu

Separatistickí a ruskí predstavitelia tvrdia, že útok si vyžiadal 53 mŕtvych ukrajinských vojnových zajatcov a 75 zranených. Ukrajinská armáda raketový alebo delostrelecký útok na Olenivku popiera.

Jej rozviedka v stredu vo vyhlásení uviedla, že má dôkazy o tom, že separatisti spolupracovali s ruskou bezpečnostnou službou FSB a žoldnierskou Vagnerovou skupinou, aby podmínovali budovu a potom použili horľavinu, ktorá viedla k rýchlemu rozšíreniu požiaru. Tvrdenia oboch strán je zatiaľ nemožné overiť.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v stredu oznámil, že menuje vyšetrovaciu misiu, aby preskúmala incident v Olenivke. Reagoval tak na žiadosť Ukrajiny a Ruska.

