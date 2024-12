Rusi sa snažia zastaviť postup ukrajinskej armády, vyhodili do vzduchu ďalší most v Luhanskej oblasti (foto)

30.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu most cez rieku Krasna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, čo sa považuje za jasnú snahu o zastavenie ukrajinskej armády.

Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že ruské sily sa obávajú, že Ukrajinci sú veľmi blízko, keďže protiofenzíva v oblasti pokračuje.

??Governor: Russian troops blow up bridge over Krasna River in Luhansk Oblast.

According to Luhansk Oblast Governor Serhii Haidai, the Russian forces are “afraid” that Ukrainian forces “are very close,” as Ukraine's counteroffensive in the region continues.

Serhii Haidai pic.twitter.com/j4fNRQtFYY