Rusi chcú overiť, či boli Američania naozaj na Mesiaci

Podľa agentúry Associated Press (AP) sa Rogozin pri tomto výroku usmieval, čo by mohlo naznačovať, že ho nemyslí úplne vážne. Na druhej strane však treba brať podľa AP do úvahy aj to, že v Rusku sú konšpiračné teórie o údajne fingovanom pristátí Američanov na Mesiaci veľmi populárne, a často ich priživujú svojimi výrokmi aj najvyšší predstavitelia v štáte.