Rusi a Ukrajinci sú jeden národ a mali by sa spojiť, povedal Putin v rozhovore s režisérom Stoneom

20.7.2019 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin si myslí, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ a mali by hľadať cestu k určitej forme integrácie. Putin to povedal v rozhovore pre amerického režiséra Olivera Stonea, ktorý sa s Putinom rozprával v rámci natáčania svojho filmu o Ukrajine. Rozhovor sa uskutočnil už 19. júna, no až v sobotu z neho citovala tlačová služba Kremľa.

"Som presvedčený, že Rusi a Ukrajinci sú jeden ľud, jeden národ, naozaj!" vyhlásil Putin. "Keď tieto územia, ktoré teraz tvoria jadro Ukrajiny, boli pripojené k Rusku, nikto sa nepovažoval za nič iné ako za Rusov," predstavil ruský prezident svoju verziu histórie. "Mali by sme to využiť ako našu konkurenčnú výhodu pri nejakej forme integrácie," dodal Putin.

Rusko aktuálne okupuje ukrajinský polostrov Krym a Moskvou podporovaní proruskí povstalci kontrolujú rozsiahle územia na východe Ukrajiny.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !