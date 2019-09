Ruiz vyrobil senzáciu v ťažkej váhe, nezdolaný Joshua dostal technický knockout

NEW YORK 2. júna (WebNoviny.sk) - Prvotriednou senzáciou sa skončil boxerský súboj o titul majstra sveta v ťažkej hmotnostnej kategórii.

Brit Anthony Joshua utŕžil vôbec prvú prehru v profesionálnom ringu v kariére, keď v sobotu v newyorskej Madison Square Garden podľahol Andymu Ruizovi.

Štyrikrát na zem

Američan mexického pôvodu Ruiz poslal horúceho favorita až štyrikrát na zem a to už v prvých siedmich kolách. Po poslednom štvrtom počítaní už viditeľne otrasený Joshua ledva stál na nohách a rozhodca odpískal koniec tzv. technickým K.O.

Ruiz si pripísal tridsiate víťazstvo v profiringu, Joshua prvú prehru v 22. dueli. Pritom až 21 zápasov vyhral knokautom súperov. Podľa AP je prehra Joshuu s Ruizom podobná senzácia ako keď v roku 1990 prišiel o svoje tituly "nezničiteľný" Mike Tyson rukami Bustera Douglasa.

"Ničiteľ" s mexickou krvou

"Chcel som ešte pokračovať, ale nechcem to zhodiť na rozhodcu. Prehral som s lepším boxerom. Sám som zvedavý, ako ďaleko sa ešte Ruiz môže dostať," cituje Anthonyho Joshuu Sky Sports.

"Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Splnil sa mi sen, pre tento moment som tvrdom drel od chvíle, keď som ako šesťročný vošiel po prvý raz to telocvične. Ďakujem za to otcovi, bez neho by som tu nestál," uviedol Ruiz.

V žilách 29-ročného Kalifornčana s prezývkou "Ničiteľ" koluje mexická krv a práve tento fakt nezabudol vyzdvihnúť ani po najväčšom víťazstve svojej kariéry. "Ukázal som hrdosť na svojich predkov a aj to, že mexický štýl vo svetovom boxe ešte neumrel," dodal Ruiz.

Joshua bez troch opaskov

Joshua zásluhou Ruiza prišiel o opasky v organizáciách WBA, WBO a IBF, v ktorých kraľoval už niekoľko rokov. Dvadsaťdeväťročný Joshua je aj olympijský víťaz v boxe z Londýna 2012, triumfoval tam v superťažkej kategórii.

"Ospravedlňujem sa svojim fanúšikom, ale ja sa ešte vrátim a vybojujem si späť, čo som teraz stratil," odkázal takmer dvojmetrový Brit Jedným z prvých gratulantov Ruizovi k veľkému víťazstvu bol aj niekdajší šampión UFC Ír Conor McGregor.

"Keď bojuješ proti Mexičanovi, nikdy nie je koniec, kým naozaj nie je. Boh žehnaj Mexičanom! Veľká gratulácia Andymu Ruizovi," napísal na twitteri McGregor.





