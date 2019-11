Rúhání oznámil ďalšie porušenie jadrovej dohody, do centrifúg začnú napúšťať uránový plyn

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Iránsky prezident Hassan Rúhání v utorok oznámil, že do 1 044 centrifúg začnú napúšťať uránový plyn. Najnovší krok Teheránu je tak ďalším porušením jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015, na základe ktorej iránske centrifúgy dosiaľ fungovali naprázdno. Plyn do nich začnú napúšťať od stredy. Či tieto centrifúgy, ktoré sú v iránskom jadrovom zariadení Fordo, budú produkovať obohatený urán, Rúhání neuviedol.

Zdvojnásobili počet používaných centrifúg

Prezidentovo vyhlásenie, ktoré odvysielala štátna televízia, nasledovalo po tom, čo šéf iránskeho jadrového programu v pondelok oznámil, že zdvojnásobili počet používaných pokročilých centrifúg typu IR-6.

Centrifúgy vo Fordo sú staršie modely IR-1, ktoré na základe dohody mohol Irán prevádzkovať bez uránového plynu. Ďalších 5 000 centrifúg v zariadení Natanz môže krajina podľa dohody používať na obohatenie uránu.

Upustil od kľúčových záväzkov

Od jadrovej dohody odstúpili vlani USA a znova na Teherán uvalili sankcie. Irán reagoval tým, že upustil od kľúčových záväzkov vyplývajúcich z dohody. Porušil 300-kilogramový limit na zásoby nízko obohateného uránu, začal obohacovať urán nad limit a spojazdnil ďalšie centrifúgy. Rúhání zdôraznil, že kroky, ktoré Irán dosiaľ podnikol, by sa dali zvrátiť, ak Európa ponúkne spôsob ako sa vyhnúť americkým sankciám.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá monitoruje dodržiavanie dohody zo strany Iránu, sa zatiaľ k situácii nevyjadrila.

