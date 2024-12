Rozsudok v korupčnej kauze Babylon zatiaľ nepadne, spis ide na Najvyšší súd

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že Špecializovaný trestný súd už ukončil dokazovanie v kauze Babylon týkajúcej sa vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa, rozsudok zatiaľ nepadne. Ako totiž pre agentúru SITA povedala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, pojednávanie súd v piatok 4. novembra odročil na neurčito.

„Spis ide kvôli námietke na Najvyšší súd SR," povedala hovorkyňa.

Úhrnné tresty a prepadnutie majetku

Prokurátor v rámci svojej záverečnej reči navrhol v stredu 2. novembra pre obžalovaných z obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a u Ľubomíra Arpáša aj zo zločinu podplácania úhrnné tresty odňatia slobody 22 rokov pre Ľubomíra Arpáša, 21 rokov pre Františka Polláka a 20 rokov pre Ľubomíra T.

Pre všetkých zároveň prokurátor navrhuje prepadnutie ich majetku v prospech štátu a dvojročný ochranný dohľad.

Obvinenia z podplácania

Kauza sa týka bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomíra Arpáša, advokáta Františka Polláka a tretieho obžalovaného Ľubomíra T.

Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry ÚŠP) všetkých troch obžaloval z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Arpáša aj zo zločinu podplácania.

Vydieranie podnikateľa

Podľa obžaloby mali obžalovaní v roku 2017 vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa, ktorý čelil obvineniu z daňovej trestnej činnosti, pričom sa mu vyhrážali väzobným stíhaním, ak by im nezaplatil požadovanú finančnú čiastku.

S vydieraním a vyhrážaním mali pokračovať aj v ďalšom období. Na začiatku procesu v lete 2021 obžalovaní vinu odmietli. Poškodená strana si v procese uplatňuje náhradu škody 1 750 000 eur voči všetkým trom obžalovaným.

Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre údajné obchodovanie s nahrávkami kauzy Gorila. V tejto veci však bolo obvinenie zrušené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Advokáta Františka Polláka zase predtým stíhali pre extrémizmus.

