Rozloha lesov sa na Slovensku takmer zdvojnásobila, Vlčan pochválil prácu lesníkov

Čísla zo Zelenej správy SR za rok 2020 svedčia podľa ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana o veľmi dobrej práci lesníkov. Minister to konštatoval v utorok na tlačovej konferencii potom, ako správu predložil na agrovýbore v NR SR.

Rozloha lesov sa zväčšila

Z údajov zelenej správy totiž vyplýva, že výmera lesov na Slovensku sa dlhodobo zvyšuje. Kým v polovici 19. storočia bola lesnatosť SR len 28 percent, dnes je na úrovni viac ako 41 percent. Údaje tiež dokazujú, že ťažba v národných parkoch kontinuálne klesá. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov.

„Som nesmierne hrdý, že som dobré čísla mohol odprezentovať na agrovýbore. Práca a skúsenosti slovenských lesníkov sa podľa čísiel ukazuje. Potvrdzujú 150 ročnú prax v rámci svojej komory. Vďaka lesníkom sa zvýšila lesnatosť za existenciu ich komory o viac ako 13 percent. Verím, že aj do budúcnosti sa tieto čísla budú zvyšovať a Slovensko pôjde smerom trvalo uržateľného lesného hospodárstva,“ uviedol v utorok Samuel Vlčan.

Ťažba dreva sa znižuje

Nemenej dôležitým faktom zo zelenej správy je, že lesníci v roku 2020 vysadili takmer 35 miliónov sadeníc. Ďalších minimálne 200 miliónov stromčekov vyrástlo z prirodzeného zmladenia. Naproti tomu, ťažba dreva sa kontinuálne znižuje a v roku 2020 bola dokonca najnižšia od roku 2005.





Podiel ročnej ťažby dreva pod 80 percent z celkového ročného prírastku poukazuje podľa Národného lesníckeho centra na udržateľnosť obhospodarovania našich lesov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.