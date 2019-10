Rozhodujú činy!

BRATISLAVA 3. januára 2019 (WBN/PR) - je pre Kaufland prioritou. Váži si svojich zamestnancov a stará sa o ich zdravie.

Pomoc ľuďom v núdzi

V rámci stratégie spoločenskej zodpovednosti pomáha Kaufland viacerými dobrými skutkami. Už po piatykrát v minulom roku zorganizoval v spolupráci so Slovenským Červeným krížom potravinovú zbierku "Pomáhame potravinami". Vďaka nej sa spoločne podarilo darovať ľuďom v núdzi viac ako 209 ton potravín a pomôcť tak viac ako 11 000 rodinám po celom Slovensku.

Ďalším významným projektom je podpora terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža. Jeho hlavným cieľom je rozšíriť predovšetkým prepravné a opatrovateľské služby SČK po celom Slovensku a znížiť sociálnu izoláciu ľudí v núdzi. V rámci tohto projektu získal SČK už 10 špeciálne upravených vozidiel na zabezpečenie a skvalitnenie svojej prepravnej služby. Ďalších 20 000 € venovala spoločnosť na vzdelávanie detí v detských domovoch vďaka projektu "Daruj úsmev dvakrát". K dobrým skutkom sa snaží motivovať nielen svojich zamestnancov, ale aj širokú verejnosť – "Divadelná kvapka krvi" je toho dôkazom.

Životné prostredie

Spoločnosť Kaufland si uvedomuje dopad svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie a aktívne sa zasadzuje za jeho ochranu. Preto pristúpila aj k znižovaniu spotreby plastov! Do roku 2025 zníži ich spotrebu minimálne o 20% vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí a zabezpečí 100% recyklovateľnosť obalov výrobkov svojich privátnych značiek. Do konca roku 2019 vyradí z ponuky plastové nápojové slamky privátnych značiek, jednorazový plastový riad a vatové tyčinky do uší. Ako prvý z obchodných reťazcov v roku 2017 úplne vyradil z predaja najviac predávanú igelitovú tašku a dnes v ponuke reťazca zákazníci nájdu iba tašky, ktoré boli vyrobené s ohľadom na životné prostredie. Či už je to textilná taška z biobavlny, alebo taška z PET fliaš, či z recyklovaných materiálov s certifikátom Blue angel. Od 2013 stavia ekologické predajne, ktoré pomocou systému rekuperácie vykuruje v zimnom aj letnom období výlučne odpadovým teplom z chladiacich regálov. Zbiera a triedi materiál ako papier, lepenku, kartonáž, fólie, drevo, polystyrén, prenosné batérie, bioodpad a šrot, aby ich po použití dodal na recykláciu.

Podpora slovenskej produkcie

Slovenská pôda má výborné vlastnosti na pestovanie ovocia a zeleniny. Vďaka spolupráci s viac než 200 farmármi, ktorí jej prírodné vlastnosti naplno využívajú, Kaufland dokáže ponúknuť počas celého roka čerstvú domácu zeleninu a ovocie. Okrem lokálneho ovocia a zeleniny nájdu zákazníci na pultoch jeho predajní aj lokálne produkty, či slovenské výrobky pôvodnej receptúry "Z lásky k tradícii". Tento produktový rad prináša tradičné, poctivé mliečne a údenárske výrobky od domácich producentov, vyrobené zo surovín pochádzajúcich výlučne zo Slovenska. Vďaka spolupráci a podpore malých lokálnych výrobcov sa rozvíjajú nielen regióny, ale aj menší dodávatelia môžu rásť. A čo slovenské mäso? Viete, kedy je naozaj 100 % slovenské? Práve vtedy, keď sa celý proces od chovu až po balenie uskutočňuje na území Slovenskej republiky. Od októbra 2018 Kaufland ponúka na svojich pultoch 100 % slovenské hovädzie mäso.

Zodpovedný sortiment

Kaufland ako zodpovedný predajca ponúka svojim zákazníkom ekologické a certifikované výrobky, ako napríklad produkty s EÚ Bio pečaťou, MSC, FSC certifikátom, či s označením Fairtrade. To garantuje férové obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv, ako aj šetrnosť k životnému prostrediu pre producentov a pestovateľov z rozvojových krajín. Myslí aj na vegetariánov a vegánov, a ponúka produkty bez obsahu živočíšnych látok. Sú označované ochrannou známkou Európskej vegetariánskej únie, pečaťou V-Label, ktorá sa nachádza napríklad aj na privátnej značke K-take it veggie. Pre zákazníkov trpiacich rôznymi intoleranciami ponúka bezlaktózové alebo bezlepkové výrobky s označením Lactosefree alebo Glutenfree. Keďže dôležitá je nielen ochrana prostredia, ale aj zdravie a bezpečnosť nás samotných, v sortimente sa nachádzajú aj výrobky označené ako Sustainable Cleaning, ktoré kožu ani pľúca neatakujú výparmi z agresívnych parfumovaných prostriedkov.

Ako zodpovedná firma sa Kaufland rozhodol, že do roku 2021 zredukuje obsah cukru, soli a tuku v priemere až o pätinu v približne 300 výrobkoch svojich privátnych značiek. A to výhradne formou zníženia ich obsahu, bez použitia akýchkoľvek náhradných látok. Taktiež sa zaviazal, že od doku 2025 nebude ponúkať vo svojich predajniach vajcia z klietkového chovu a nebude ich používať na výrobu vlastných cestovín či pekárenských výrobkov.

Zamestnanci

Tí tvoria skutočné DNA firmy, a preto je nesmierne dôležité starať sa nielen o nich, ale aj o ich zdravie. Preto Kaufland zaviedol tzv. ovocné štvrtky. Cez program Multisport zase motivuje svojich zamestnancov k pravidelnému pohybu a relaxácii. Popri tom ponúka množstvo rôznych benefitov: možnosť pravidelného vzdelávania, vernostné dovolenky, sabatical, spoločné akcie a podujatia a ďalšie finančné a nefinančné odmeny. Novinkou sú grantové programy, prostredníctvom ktorých sa spoločnosť rozhodla ešte viac podporiť svojich zamestnancov a ich rodiny. Mamičkám a oteckom počas materskej alebo rodičovskej dovolenky a po nej ponúka možnosť práce na skrátený úväzok. V duchu motta rozhodujú činy Kaufland motivuje vlastných zamestnancov aj k rôznym formám dobrovoľníctva, pravidelne sa napríklad zúčastňujú aktivít v rámci projektu "Naše mesto".

Spoločnosť Kaufland

Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: .

