Rozhodol skvelý kolektív a túžba po úspechu, vravia hráči Spartaka po postupe v Európskej lige

TRNAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa vo štvrtok stali iba tretím slovenským tímom, ktorý sa prebojoval do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže.

K Slovanu Bratislava a Žiline sa pridali postupom cez NK Olimpija Ľubľana v play-off Európskej ligy 2018/2019 výsledkami 2:1 u súpera a 1:1 na domácej pôde. Pre Spartak je to po zisku slovenského titulu v ostatnom ročníku druhý veľký úspech v krátkom časovom horizonte.

Do tretice všetko dobré

"Je to jednoducho fantázia a obrovská vec. Myslím si, že sme postúpili úplne zaslúžene. Spravili sme dobré meno slovenskému futbalu spoločne s Trenčínom, ktorému sa to, žiaľ, nepodarilo dotiahnuť do konca, čo ma mrzí, pretože by si postup do skupiny takisto zaslúžil. V Trnave sa hralo play-off už tretíkrát a ako sa hovorí: do tretice všetko dobré. Som rád, že som súčasťou tohto tímu a v priebehu štyroch mesiacov som zažil historické úspechy," povedal bezprostredne po odvetnom stretnutí kapitán Trnavy Boris Godál.



Práve skúsený obranca strelil vo štvrtok jediný gól svojho tímu. "Chceli sme to najmä ubrániť. Gól bol super, pretože súper musel následne streliť tri, a to sa nám už dávno nestalo, aby sme trikrát inkasovali. Môj zásah bol pre nás veľká psychická vzpruha. Mrzelo ma a bol som nahnevaný, že sme dostali lacný gól na konci prvého polčasu. Súper sa mohol dostať na koňa, ale ukázali sme veľkú skúsenosť a túžbu po úspechu," vyhlásil Godál.

Kapitán FC Spartak vie, že za úspechom tímu stojí najmä výborný kolektív: "V minulom zápase som nehral a nikto si to nevšimol. Máme vyrovnané posty, všetci neskutočne šľapú. Vieme si pomôcť a zahrať jeden za druhého."

Odvetu hrali s rozumom

Kladne hodnotil úspech Trnavčanov aj útočník Marek Bakoš. "Za postupom je pozitívna atmosféra v celom klube. Nadviazali sme na titul, ktorý určite nebolo jednoduché získať. Hráči i celý klub je nastavený pozitívne. Verili sme, že zvládneme postúpiť do skupinovej fázy, čo sa nám podarilo. Okrem najvernejších fanúšikov tomu asi nikto iný neveril. Je to pre Trnavu fantastický úspech," myslí si 35-ročný zakončovateľ.

Podobný názor má aj jeden zo strojcov úspešného ťaženia Spartaka v pohárovej Európe - brankár Martin Chudý. Priznal, že jeho spoluhráči hrali v odvete s rozumom a presne to, čo potrebovali.



"Určite za tým bola sila kolektívu. Dôležitý bol prvý zápas v Slovinsku, v odvete sme až tak nepotrebovali hrať. Chceli sme držať loptu čo najďalej od našej bránky. Tam si súper mohol ťukať koľko chcel, mohli mať aj stopercentné držanie lopty. To nie je podstatné. Rozhoduje sa v šestnástkach, odtiaľ padá najviac gólov. Tak to bolo i teraz. My sme pevní v našej šestnástke a vieme byť efektívni v súperovej. Nepotrebovali sme nič doháňať a preto sme hrali, tak ako sme hrali. Bolo to účelné a oslavujeme," zhodnotil 29-ročný rodák z Považskej Bystrice.

