Rozhodnutie Ústavného súdu je jednoznačnou prehrou Roberta Fica, vraví Šimečka a adresuje vláde jasné varovanie (video)

29.2.2024 (SITA.sk) - Streda bola výnimočným dňom pre právny štát a ústavnosť na Slovensku, opäť sa ukázalo, aké je dôležité mať nezávislé inštitúcie. Myslí si to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.

„Ukázalo sa, že keď spoločne zabojujeme za právny štát, za ochranu slobody a demokracie, má to obrovskú silu. Je to obrovská prehra predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD)," povedal Šimečka.

Zásluhy za posunutie účinnosti novely

Pripomenul, že novela Trestného zákona mala nadobudnúť účinnosť už v januári. K tomu, aby sa účinnosť novely posunula a v niektorých prípadoch ani nenadobudla účinnosť je podľa Šimečku zásluhou opozičných poslancov či ľudí protestujúcich na námestiach. Predseda PS tak reagoval na rozhodnutie súdu, ktorý potvrdil, že pozastavuje účinnosť niektorých častí novely trestných kódexov.

„V novele Trestného zákona išlo o to, aby ľudia blízki strane Smer-SD, ktorí sú obvinení, obžalovaní alebo už sú na súde, sa dostali na slobodu, aby ich tresty boli premlčané a aby ich tresty boli skrátené. To by sa udialo 15. marca," upozornil predseda progresívcov. Ďalej tvrdí, že týmto rozhodnutím súdu má Slovensko nádej, že Fico nebude mať všetko a bude robiť chyby.

„Je potrebné si uvedomiť, že toto je prvá veľká legislatíva, s ktorou Fico prišiel a hneď narazila na ústavnom súde," dodal.

Varovanie členom koalície

Súčasne varoval vládnu koalíciu a „špeciálne" ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby ani len nepomyslel na to, že môže zmariť rozhodnutie Ústavného súdu.

„Ústavný súd jasne povedal, že ministerstvo spravodlivosti má teraz 15 dní na to, aby uverejnilo rozhodnutie v Zbierke zákonov, a tým sa pozastaví účinnosť niektorých častí novely Trestného zákona. Chcem dôrazne varovať Fica, Suska a všetkých, aby nezačali spochybňovať Ústavný súd, nezačali naň útočiť, ale predovšetkým, aby konali v zmysle zákona," povedal. Ak vládna koalícia bude chcieť zmariť rozhodnutie súdu, v PS budú pripravení použiť všetky nástroje vrátane veľkých masových demonštrácií na obranu ústavnosti a právneho štátu.

