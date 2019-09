Rozhodnutia súdov treba rešpektovať, vyjadril sa minister Gál k väzbe aktivistov Greenpeace

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) - Rozhodnutia súdov je z dôvodu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci nutné rešpektovať. Iné orgány verejnej moci či zložky politického systému nemajú žiadne oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislý výsledok rozhodovacej činnosti súdu alebo sudcu.

Preto ministrovi spravodlivosti ani neprináleží komentovať rozhodnutia súdov v konkrétnej veci, respektíve vstupovať, a to predovšetkým do takzvaných živých prípadov, v ktorých stále pokračuje vyšetrovanie. Povedal to na margo väzby aktivistov minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Ako právnik bol však Gál prekvapený z rozhodnutia Okresného súdu v Prievidzi, ktorý poslal 12 aktivistov v nedeľu do väzby.





Ešte v stredu ich zadržala polícia po tom, ako vyvesili 15-metrový transparent na ťažobnú vežu v objekte Hornonitrianskych baní. Podľa sudcu okresného súdu by mohli pokračovať v tejto činnosti a preto rozhodol o ich väzobnom stíhaní. Stíhaní aktivisti sa proti rozhodnutiu odvolali a definitívne slovo tak bude mať Krajský súd v Trenčíne.

Enormný nárast väzobných stíhaní

Národná rada SR pritom v októbri odobrila novelu zákona z rezortu spravodlivosti, ktorá umožňuje väčšie využitie alternatívnych trestov, napríklad formou domáceho väzenia.





"Z pohľadu občana a advokáta s dlhoročnou praxou môžem konštatovať, že rozhodnutie v príslušnom prípade ma prekvapilo. Hoci spôsob napĺňania misie medzinárodnej organizácie Greenpeace je mnohokrát diskutabilný a neraz vykazuje známky porušenia zákona, na druhej strane často sa im takouto odvážnou činnosťou podarilo nielen upozorniť, ale prinútilo aj konať kompetentné orgány v problémoch celosvetového významu ohrozujúcich životné prostredie ako aj ľudské zdravie. Vo všeobecnosti mi však robí ´vrásky na čele´ enormný nárast väzobných stíhaní, ktorých výsledkom je pomaly 100- percentná obsadenosť väzníc. Pritom novozavedené inštitúty, napríklad elektronický monitoring, ktorý majú sudcovia k dispozícii, z rôznych dôvodov nevyužívajú," povedal Gál.

Sedem žien a päť mužov vo väzbe

V októbri parlament schválil novelu, ktorá umožní alternatívne tresty využívať vo väčšej miere a tiež zefektívni pole pôsobnosti mediačných a probačných úradníkov.





"Aktuálne ukončujeme tiež proces paragrafového znenia veľkej novely, ktorá by zásadným spôsobom zmenila využívanie náramkov. V prvom rade sa však musí v rámci tejto problematiky zmeniť prístup prokuratúry ako aj samotných sudcov," doplnilo ministerstvo spravodlivosti.





Sedem žien a päť mužov zostáva nateraz vo väzbe. Organizácia Greenpeace od začiatku odmieta tvrdenia Hornonitrianskych baní, že aktivisti ohrozili svojím konaním baníkov. Greenpeace požaduje čo najskoršie zastavenie ťažby uhlia a jeho používanie na výrobu elektrickej energie. Organizácia tvrdí, že ťažba a spaľovanie uhlia vážne poškodzuje životné prostredie a zdravie ľudí.

