Rozhodnutia ministra vnútra sú podľa Vetráka babrácke a protizákonné

1.12.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sú babrácke a protizákonné. Uviedol to Milan Vetrák (Slovensko) na svojej sociálnej sietí s tým, že nezáleží na tom, či mu ich pripravili úradníci alebo ich spísali na Súmračnej (sídlo strany Smer-SD, pozn. SITA). Hanba podľa neho zostane na ministrovi vnútra. Ako Vetrák uviedol, výkon ministra vnútra pri jeho odvolávaní v parlamente bol slabý.

Podľa Vetráka Šutaj Eštok porušuje zákon

„Namiesto predsedu parlamentu ho celý čas obhajovali poslanci, ktorí sú obvinení z organizovania zločineckých skupín, korupcie alebo podobných trestných činov," vyhlásil Vetrák. Vetrák ďalej pokračoval, že je jasné, že ide o politickú pomstu.

„Ale v skutočnosti ide o viac, o rozvrat štátu a koniec voľných rúk, ktoré získali orgány činné v trestnom konaní za našej vlády. Veď si len predstavte situáciu, že vyšetrovateľ, ktorý narazí na niečo závažné, čo sa terajšej vláde nebude páčiť, bude automaticky odstavený mimo služby účelovým stíhaním až do jeho skončenia, ktoré môže trvať roky, za minimálnu mzdu 400 eur a mal by pritom uživiť celú rodinu," uviedol Vetrák a dodal, že väčšina z nich radšej nebude vyšetrovať nič.

„Znovu bude platiť Kaliňákovo známe heslo, že korupcia na najvyšších miestach politiky neexistuje, ako to bolo pred rokom 2020," dodal Vetrák a vysvetlil, že preto terajší zákon zakazuje, aby samotné trestné stíhanie stačilo na odstavenie policajta mimo službu, pričom tento zákon platí už od roku 1998. Podľa Vetráka je to v opačnom prípade v rozpore so zákonom a škodlivé pre právny štát. Šutaj Eštok teda podľa neho porušuje zákon.

Čistky v polícii

Vetrák ďalej spomenul, že spor o to, či má o policajtoch rozhodovať civilný alebo správny súd nie je hlavným problémom.

„Napriek tomu, že aj v tomto parametri minister vnútra prehral na body 3:4, dôvodom na jeho odvolanie bolo jednoznačné porušenie dvoch zákonov - zákona o štátnej službe policajtov a zákona o ochrane oznamovateľov korupcie," priblížil Vetrák s tým, že zákon hovorí, že policajt sa má postaviť mimo službu najskôr na šesť mesiacov a až následne je možné ho odstaviť aj na dlhšie obdobie, a to do skončenia trestného stíhania.

„V rozpore s tým odstavil policajtov do skončenia trestného stíhania hneď," vyhlásil Vetrák a pokračoval, že samotné trestné stíhanie nestačí. Je potrebné odôvodniť aj ďalšie skutočnosti, nie ich len konštatovať, ako to podľa neho spravil Šutaj Eštok. Podľa Vetráka minister vnútra hrubo odignoroval aj protikorupčný úrad. Ako vysvetlil, výnimky pre ministerstvo vo vzťahu k Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie platia len v prípade skončenia služobného pomeru, a to nie vždy.

„Postavenie policajta mimo službu nie je skončenie služobného pomeru," dodal Vetrák a uzavrel s tým, že minister vnútra sa chcel pomstiť policajtom a keby o všetkých prípadoch policajtov nakoniec rozhodoval správny súd, na ktorý sa minister vnútra dovoláva, nemal by v konaní šancu.

