Rozhodnite o tom, aký projekt podporí Tesco vo vašom okolí!

"Za každý nákup v obchode Tesco až do 17. februára dostanú naši zákazníci žetón, ktorým môžu zahlasovať za nimi vybraný projekt. Samotní zákazníci tak rozhodnú o tom, čo ich miestna komunita potrebuje najviac, pričom finančnú podporu dostane každý projekt, ktorý postúpil do hlasovania. O jeho výške rozhodnú práve naši zákazníci. Spolu tak prerozdelíme 170 - tisíc eur dvakrát do roka," uviedla Veronika Bush, riaditeľka Tesca pre komunikáciu na Slovensku.