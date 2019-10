Rozhnevaní demonštranti vtrhli do ekvádorského parlamentu, prezident nariadil zákaz vychádzania

9.10.2019 (Webnoviny.sk) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno v utorok nariadil nočný zákaz vychádzania v okolí vládnych budov po tom, ako demonštranti prenikli do parlamentu, kde sa dostali do konfliktu s ozbrojenými zložkami. Protestujúci prelomili policajný kordón, no napokon ich z budovy vyhnali s pomocou slzného plynu.

Svedkovia uviedli, že demonštranti v parlamente mávali vlajkami a kričali rôzne slogany. Niektorí mali aj drevené štíty, no polícii sa ich podarilo vyhnať. V tom čase sa v budove nenachádzali žiadni zamestnanci. Miestne médiá informovali, že rozhnevaní ľudia napadli aj ďalšie vládne objekty.

Moreno vo štvrtok vyhlásil výnimočný stav v reakcii na drsné pouličné protesty, ktoré vyvolalo jeho rozhodnutie ukončiť vládne dotácie na palivá. Ceny palív odvtedy narástli o viac ako sto percent.

Prezident tiež dočasne presťahoval vládu mimo hlavné mesto, a to do Guayaquil. Najnovšie nepokoje si v krajine vyžiadali dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Zatkli 570 osôb.





