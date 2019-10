Rotvajler usmrtil chlapca, majiteľka psa pôjde do väzenia a zaplatí pokutu 65-tisíc eur

Rotvajler napadol 17-mesačného chlapca, ktorý bol na prechádzke so starými rodičmi, a pohrýzol ho do hlavy. Dieťa po niekoľkých týždňoch v nemocnici zomrelo. Rotvajlera previezli do útulku, no po tom, čo napadol aj tamojšieho zamestnanca, ho utratili.